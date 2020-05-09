Как и было запланировано, в Fortnite состоялось выступление Дедмауса, Стива Аоки и Диллона Фрэнсиса. Сегодня ночью они отыграли небольшие сеты на главной сцене острова в рамках проекта Party Royale.
Музыканты столкнулись с небольшими техническими трудностями. Не все их микрофоны сразу включились, а звук иногда прерывался, но в целом этот эксперимент оказался вполне успешным.
Посетить это выступление могли все игроки Fortnite, вход был бесплатным, а попасть на танцпол можно было в любое время, пока продолжался концерт. Для тех, кто спал в 4 часа ночи, предусмотрен повтор — 9 мая с 21 часа по московскому времени.
В игре выводилось изображение музыкантов перед вертушками и пультом, они активно взаимодействовали с аудиторией, причём у многих игроков были неоновые крылья (этот аксессуар сейчас можно бесплатно получить в игре). На сцене присутствовали голограммы танцоров и танцовщиц, а ландшафт и визуальные эффекты менялись в зависимости от того, какая музыка играет. Дедмаус в какой-то момент показал своё лицо, что редко случается, ведь он почти всегда носит маску мыши. Для концерта были созданы специальные декорации, которые исчезли после выступления.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия