





Автор YouTube-канала Neutrino разобрал старинный калькулятор Casio fx-991MS и заменил в нём панель для солнчной зарядка на OLED-дисплей, а также установил модуль Wi-Fi и аккумулятор. При этом внешний вид калькулятора почти не изменился.Благодаря этому эксперименту в калькулятор удалось добавить несколько новых функций — например возможность отображать на OLED-экране формулы и шпаргалки. Кроме того, на этот экран можно по интернету отправлять сообщения (например, подсказки по решению задач). Для управления была придумана такая схема: в корпус встроено несколько магнитных датчиков, с помощью ручки, в которую тоже встроен магнит, можно перемещаться по текстовому меню. Магниты также отвечают за включение и отключение OLED-экрана.По замыслу автора эксперимента, такой калькулятор можно использовать во время выполнения контрольных работ или на экзаменах, когда на столе не разрешается иметь ничего, кроме калькулятора и листка бумаги или тетради. На экране калькулятора можно видеть различные подсказки, которые значительно упрощают решение задач. Когда OLED-экран отключен, этот калькулятор ничем не отличается от других подобных устройств, и преподаватель не догадается, что он обладает каким-либо скрытыми возможностями.