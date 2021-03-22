





В Италии начались продажи смартфона Xiaomi Mi 11 Lite. Он ещё не был представлен официально, но его уже можно приобрести в некоторых магазинах.Само собой, тут же были раскрыты характеристики Xiaomi Mi 11 Lite. В этот смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 732G, AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, 6 или 8 ГБ, накопитель 64 или 128 ГБ, NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 4250 мА•ч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Основная камера тройная — с модулями на 64, 8 и 5 Мп. Ранее эта модель появилась в одном из итальянских онлайн-магазинов, а теперь её можно «пощупать» перед покупкой.Версия Xiaomi Mi 11 Lite с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ продаётся за 320 евро, что составляет примерно 28 400 рублей. Другие модификации будут отличаться по цене. В скором времени состоится полноценный анонс Mi 11 Lite, и тогда же Xiaomi объявит, когда эта новинка появится на международном рынке, в том числе в России.