





Компания Cherry Americas, один из крупнейших производителей устройств ввода, представила клавиатуру Cherry KC 4500 Ergo, напоминающую своим видом классические эргономичные клавиатуры от Microsoft. Новинка создана специально для людей, набирающих большие объемы текста: ее форма позволяет плечам и кистям иметь естественное положение при печати.Cherry KC 4500 Ergo является полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, а к компьютеру подключается по 1.8-метровому USB-кабелю. Благодаря трем ножкам можно максимально удобно настроить ее угол поворота под себя, производитель также отмечает мягкую подставку для рук с памятью формы.Кнопки клавиатуры выполнены в низкопрофильном дизайне, также Cherry предлагает настроить мультимедийные клавиши в программе Cherry Keys, где уже есть готовые пресеты для, например, удобной работы в Microsoft Office.Cherry KC 4500 Ergo уже можно купить по цене около 45 долларов (3300 рублей).