





Яндекс.Маркет поделился статистикой продаж процессоров в России за февраль 2021 года. Что интересно, хотя Intel продолжает выпускать «старые» процессоры, доля компании стала расти: если год назад она составляла 38.7%, то сейчас уже 47.6%. Всему виной дефицит и высокие цены на процессоры AMD, которые стали дешеветь только в этом месяце.При этом, что интересно, пользователи стали больше доверять AMD и берут их процессоры даже с учетом подорожания: так, на первом месте в феврале находился 6-ядерный Ryzen 5 3600, вышедший больше года назад — на него приходится почти 10% продаж. На втором месте его свежая замена, также 6-ядерный Ryzen 5 5600X с 7.6%. Решения Intel в этом топе начинаются с третьего места — на нем 6-ядерный Core i5-10400F, конкурирующий с процессорами AMD выше: у него 5.9% продаж.В итоге в топ-10 оказались три процессора Intel и семь процессоров AMD. А в конце этого месяца нас ждет жаркая борьба: в продажу выходят действительно новые CPU Intel 11-ого поколения, а дефицит AMD Ryzen 5000 заканчивается и они стали дешеветь.