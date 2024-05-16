Насколько прочный новый iPad Pro в супертонком корпусе? Блогеры уже проверили

Александр
Новые модели iPad Pro с OLED-экраном и процессором M4 уже появились в продаже, и YouTube-блогеры не упустили возможность проверить их на прочность. JerryRigEverything и AppleTrack опубликовали свои видео с испытаниями этих устройств на изгиб, и оба пришли к одному и тому же выводу: новый iPad Pro хорошо выдерживает физические нагрузки и кажется довольно устойчивым к деформации при обычном использовании.


AppleTrack сравнил новую модель iPad Pro с более старой на базе процессора M2, и если новинка после изгиба руками под большим усилием осталась почти невредимой, то старый аппарат заметно деформировался в нескольких местах. JerryRigEverything похвалил устройство за "магический уровень структурной целостности", по крайней мере, при изгибе в горизонтальном направлении. При вертикальном изгибе устройство поддалось давлению гораздо легче.

Новый iPad Pro прогибается довольно легко, но быстро возвращается к своей нормальной форме, что свидетельствует о том, что его корпус выполнен из пластичного, но достаточно упругого металла. Для того чтобы получить невыправляемый изгиб, блогерам потребовалось приложить силу, намного превышающую ту, которую можно было бы ожидать в повседневной жизни. Больше всего впечатляет то, что даже после очень сильного воздействия, из-за которого корпус непоправимо изгибался, а экран трескался, планшеты всё равно сохраняли полную работоспособность, как будто ничего не произошло.


Толщина корпуса iPad Pro (2024) с экраном диагональю 13 дюймов составляет всего 5,1 мм, а у 11-дюймой модификации этот показатель равен 5,3 мм. Повторения бендгейта из 2018 года, похоже, не будет. Тогда после выхода iPad Pro в более тонком корпусе некоторые пользователи обнаружили, что устройства легко гнутся при обычном использовании, а иногда даже новый аппарат оказывался кривым прямо в коробке, которая ранее не вскрывалась. У более поздних версий, включая свежее поколение 2024 года, таких симптомов не наблюдается.

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Комментарии

Mers
+5124
Mers
Он тестировал его своим задом?)
Обычно такие вещи не замечаешь на кровати и садишься на них.
час назад в 14:19
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