Издание Times of India рассказало о трагедии, которая произошла с 28-летним Ракешем Кумаром Нагаром, жителем индийского штата Раджастан. В его ушах взорвались беспроводные наушники, после чего он скончался.
Ракеш слушал музыку как обычно, и вдруг в одном из ушей прогремел взрыв — воспламенился аккумулятор в наушнике. Ухо было повреждено, мужчину увезли в больницу, где он скончался. Доктор выдал предварительное заключение о том, что смерть произошла из-за остановки сердца.
Очевидцы говорят, что непосредственно перед взрывом в наушнике появился яркий свет. Причина возгорания не выяснена, но можно предположить, что аккумулятор оказался некачественным и деформировался, что вызвало сильный нагрев находившихся в нём химических веществ и взрывную реакцию с громким хлопком.
Бренд наушников не уточняется, известно лишь, что это какая-то индийская торговая марка, выпускающая дешёвую акустику, которая продаётся повсеместно, включая супермаркеты и заправочные станции. Впрочем, цена тут не при чём, известны случаи, когда в ушах взрывались дорогие наушники именитых брендов, вроде Beats и AirPods.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru