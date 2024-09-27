Найдена скрытая фишка экрана iPhone 16. Просто тапаешь и происходит магия

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Бесполезно, но очень залипательно.Находкой поделился канал Apple Design в соцсети X. Оказывается, что родные обои в линейке смартфонов iPhone 16 оживают. И речь идет не о смене цвета, как это можно видеть в ранних наборах, — рисунки двигаются если просто тапать пальцем по дисплею на экране блокировки. Абстрактное изображение плавно следует в сторону пальца, а затем возвращается в исходное положение.В комментариях пользователи удивились такой возможности и бросились проверять на своих устройствах. Впрочем, не обошлось и без язвительных замечаний, например, что владельцев Pixel 6 и других моделей на Android этим не удивишь — там аналогичные «живые обои» существуют уже несколько лет. Другие, хоть и до сих пор отдают предпочтение «яблочной» продукции, но признались, что скучают по действительно стоящим идеям компании.