Аналитики IDC опубликовали список самых популярных брендов носимых устройств (умные часы, фитнес-браслеты, наушники) по итогам третьего квартала 2021 года. Топ-4 выглядит следующим образом:
- Apple (28,8% рынка)
- Samsung (9,2%)
- Xiaomi (9,2%)
- Huawei (7,9%)
На данный момент расстановка сил может отличаться. На момент составления отчета Apple Watch Series 7 еще не поступили в продажу. Предзаказ на новое поколение часов Apple начался 8 октября, а отчет составлялся за период с июля по сентябрь.
В третьем квартале текущего года продажи носимых девайсов увеличились на 9,9% год к году и достигли 138,4 млн. Продажи наушников увеличились на 26,5% за этот же период, теперь их доля от общего числа проданных носимых устройств составляет 64,7%.
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Что за заголовок: …умных часов В НАУШНИКОВ????????
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