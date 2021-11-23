Я ждал выход AirPods 3 из любопытства. Всё дело в том, что два предыдущих поколения беспроводных вкладышей Apple мне не подходило. Мои ожидания оправдались — всё изменилось. А теперь обо всём подробно.
До выхода AirPods третьего поколения и «максов» я избегал наушников Apple. Всё началось с iPhone 3G и комплектной стильной гарнитуры белого цвета, которая уже была хорошо известна пользователям iPod. Наушники такого типа не держатся у меня в ушах. Малейшее движение и чаще всего вкладыш выпадает из левого уха.
Я утратил интерес к попыткам приручить наушники Apple и заменил их на «затычки» от сторонних производителей. Проходит время и компания анонсирует вместе с iPhone 5 гарнитуру EarPods, повторяющую анатомические изгибы ушей. «Ну теперь-то заживем», — первые мои мысли после презентации. Ничего хорошо из этого не вышло. Немного движений и один из наушников всё также оказывался висеть на проводе вниз «головой».
Прошло немало времени. Apple лишила EarPods проводов и переименовала их в AirPods, но они по-старому сыпались у меня из ушей вплоть до запуска модели Pro. Я уже решил, что форм-фактор вкладышей мне просто не подходит. Вместо них я использовал полноразмерные накладные наушники и так называемые «вакуумные внутриканальные».
Осень 2021 года Apple анонсирует AirPods третьего поколения. Внешне они напоминают версию Pro но без накладок. А еще, по словам компании, у них очень сильно изменилось звучание в лучшую сторону и появились внятные «низы». Но как?! Это же вкладыши. Давайте разбираться.
Дизайн и немного комплектации
Комплектация AirPods 3 вполне стандартная для всех TWS-наушников. Тем не менее ощущается преемственность подхода Apple. Мне определенно нравится минимализм и концентрация производителя в первую очередь на продукте.
Apple продолжает отказываться от пластика в упаковках. Коробка AirPods 3 выполнена из плотного картона белого цвета. Она заклеена двумя защитными полосками, которые очень приятно отрываются с помощью «язычков». Внимание компании к деталям ощущается даже во вполне привычном процессе открытия. Возьмите коробку одной и рукой за верхнюю часть и нижняя плавно сползет вниз, открывая комплектацию.
Внутри упаковки вы найдете: документацию, наушники в зарядном футляре, а также провод для зарядки USB-C/Lightning.
Зарядный футляр выполнен в знаком силуэте для владельцев AirPods Pro. На фронтальной поверхности размещен индикатор состояния, а на задней кнопка соединения с другими устройствами. Габариты кейса составляют 46,4 мм x 54,5 мм x 21,38 мм, а вес — 37,9 г.
AirPods 3 доступны в традиционном белом цвете. Почему? Всё просто. Белый цвет компактных «подсов» — это узнаваемая фишка на уровне выреза в экране iPhone или MacBook Pro. Зарядный кейс обзавелся поддержкой беспроводной зарядки MagSafe. Я кайфую от этого решений, поскольку мне не нужно лишний раз думать о разъёмах и проводах.
Как понять подойдут вам новые AirPods или нет. Пока ждал доставку, я поступил следующим образом — взял у друга версию Pro и снял с них накладки. В таком виде я вставил их в уши и потряс головой. Случилось чудо, наушники остались в ушах. Осталось дождаться AirPods 3 и проверить мой эксперимент. Мои ожидания оправдались, поскольку конструктив подсов третьего поколения напоминает «прошки».
Наушники получили обновленный форм-фактор с укороченной «ножкой». Также и кейс стал более компактным. Таким образом AirPods 3 удобно закинуть в карман — там они почти не ощущаются.
Технологии и магия Apple
AirPods третьего поколения значительно изменились по сравнению с предыдущей моделью. В наушниках появился динамический драйвер собственной разработки Apple. Он использует специальный усилитель, чтобы обеспечивать совершенно новый уровень звучания, но об этом я расскажу подробнее в соответствующем разделе.
В стыковой части наушников появились встроенные микрофоны, которые закрыты специальной акустической сеткой. Они необходимы для снижения шума от ветра во время звонков. Таким образом во время разговора собеседник слышит четкую и ясную речь без «улицы».
В «головке» наушников находится улучшенный датчик контакта с кожей. Он различает положение AirPods 3, а именно, находятся ли они в ушах или за их пределами. Это необходимо для остановки воспроизведения, когда вынимаешь наушники, а также, чтобы исключить ложные срабатывания.
На «ножках» AirPods 3 появились улучшенные датчика нажатия, которые добавили новые жесты по сравнению со вторым поколением. Помните, я говорил, что Apple ценит преемственность в дизайне и эргономике. Так вот, работа жестов управления третьими «подсами» будет на интуитивном уровне знакома всем, кто когда-либо использовал комплектные наушники iPod или iPhone:
- Одинарное нажатие — ставит паузу или продолжает воспроизведение
- Двойное — переключает на следующий трек
- Тройное — возвращает предыдущую музыкальную композицию
- Нажать и удерживать — вызывает Siri
Что касается поддержки Siri, я не пользуюсь голосовыми ассистентами, поэтому и рассказывать про эту возможность особо нечего. Помощник Apple умеет слушать через AirPods триггер-команду «Привет, Siri». Таким образом можно включать музыку, строить маршруты, создавать напоминания и выполнять прочие несложные действия. Также имеется возможность объявления уведомлений.
AirPods 3 поддерживают одно из самых интересных нововведений приложения «Локатор». Они направляют уведомление в случае, если оказываются вне радиуса приёма сигнала Bluetooth. Эта функция очень сильно выручает в различных ситуациях, когда забежал куда-либо перекусить, положил кейс с наушниками на столике и там же их забыл. Помимо этого, уведомления можно использоваться в качестве напоминания не забыть взять наушники, когда в спешке выбегаешь из дома.
Не будет лишним напомнить про совместный доступ к аудио. Эта функция позволяет слушать музыку, подкасты или просматривать сериалы вдвоем через две пары AirPods. Такая возможность пригодится в путешествиях, например, во время длительного авиаперелета можно посмотреть кино с iPad. А еще совместный доступ могут использовать родители для просмотра сериалов с приставки Apple TV в AirPods, чтобы не разбудить ребенка.
Кейс и наушники защищены по стандарту IPX4, а это означает, что они не боятся пота и брызг воды. Другими словами с AirPods 3 можно заниматься спортом и гулять под дождем.
Автономность — еще одно важное преимущество. Полностью заряженные AirPods 3 обеспечивают до 6 часов воспроизведения и до 30 часов с футляром. На деле из этого показателя можно выжать чуть больше, но это будут ситуативные цифры. К примеру, в режиме разговоров наушники демонстрируют до 4 часов автономной работы. Есть поддержка быстрой зарядки — 5 минут в кейсе обеспечивают около часа воспроизведения. Как я и упоминал ранее, футляр обзавелся поддержкой беспроводного стандарта MagSafe.
Конечно же не обошлось без магии Apple в процессе подключения. Об этом знают владельцы предыдущих моделей AirPods, а также пользователи Apple Watch и AirTag. Работает очень просто — открыл футляр, и на экране iPhone или iPad сразу появляется анимация подключения. Еще одна фишка в копилке узнаваемых штук Apple.
Комфортная посадка
Наконец-то AirPods в форм-факторе вкладышей надежно сидят у меня в ушах. Они не пытаются устраивать «побег из Шоушенка ушной раковины» во время ходьбы.
Тем не менее во время первых двух дней использования возникает ложное ощущение. Наушники очень легкие и почти не ощущаются в ушах в течение 3-4 часов воспроизведения музыки. Поэтому сначала их постоянно хочется поправлять, но потом привыкаешь и забываешь. Это очень приятное чувство, когда есть только музыка без навязчивого ощущения инородного предмета в ушах.
Звучание — это главное
Каким же откровением для меня стало звучание AirPods 3. До их первого запуска я даже представить не мог, что вкладыши без пассивной звукоизоляции могут создавать такой звук. Это самая главная магия.
Что тут скажешь, Apple переизобрела AirPods. Новый динамический драйвер, адаптивный эквалайзер и технологии вычислительного аудио обеспечивают звуку широкую сцену. Наушники буквально подстраиваются под музыку. Для этого в конструкции AirPods 3 предусмотрен специальный микрофон, он направлен внутрь и распознает звук.
В AirPods 3 появились басы. Это не шутка. Наушники выдают насыщенную линию низких частот. Казалось бы, всего лишь одно небольшое изменение в звучании, но музыка заиграла свежими красками в сравнении с «подсами» первого и второго поколений. Напомню, все новые наушники я первым делом прогоняю через свой специальный плейлист в Spotify, который можно забрать здесь.
Еще одно важное нововведение — точнее два. AirPods 3 поддерживают технологии пространственного аудио и Dolby Atmos. В первом случае создается эффект трехмерного звука, который напоминает эффект кинотеатра. Эта возможность раскрывается в просмотре фильмов и сериалов, где есть дорожки с поддержкой пространственного звучания.
Что касается Dolby Atmos, эта технология позволяет открывать для себя привычные композиции в новом свете. Таким образом я с огромным удовольствием переслушал культовый Hybrid Theory от Linkin Park в Apple Music.
Мои уши за последний год испорчены системами активного шумоподавления, поэтому его отсутствие даёт о себе знать на улице или в метро. В остальном AirPods 3 обеспечивают, на мой взгляд, очень приятное звучание с широким спектром частот и насыщенной низкой линией, поэтому звук пришелся мне максимально по душе.
Что в итоге?
Проведя две недели с AirPods 3 и не переключаясь на другие наушники резюмирую — это устройство на каждый день. Они отлично подойдут для прослушивания музыки, подкастов, а также для просмотра кино и сериалов.
Кому в первую очередь стоит обратить внимание на AirPods 3? К этой модели нужно присмотреться пользователям, которые испытывают дискомфорт от систем активного шумоподавления и форм-фактора внутриканальных наушников с силиконовыми накладками.
Мой выбор — AirPods третьего поколения в моем сценарии применения отлично укладываются для работы, когда я дома один. Мне очень нравится их звучание и комфортная посадка. Я могу не доставать наушники на протяжении 5-6 часов и при этом не испытывать ощущения тяжести.
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