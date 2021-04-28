Samsung представит первый модуль камеры для смартфона с разрешением 200 МП. А первым устройством, который его получит, станет Galaxy S22 Ultra. Об этом сообщают сразу два инсайдера — Ice Universe и Digital Chat Station.У производителей мобильных камер есть два пути увеличения размеров сенсоров — сделать пиксели больших размеров или увеличить их количество. Samsung и большинство других производителей Android-смартфонов выбирают второй.У 200-мегапиксельного сенсора от Galaxy S22 Ultra размер одного пикселя составляет 0,64 мкм. Для сравнения, у iPhone 12 Pro Max размер одного пикселя — 1,7 мкм. У Galaxy S21 Ultra со 108 МП размер одного пикселя — 0,8 мкм. В следующем поколении количество пикселей увеличится почти вдвое, при этом основной модуль камеры станет больше всего на 15%.В 2021 году самое высокое разрешение модуля камеры смартфона — 108 МП. Такой сенсор можно найти в частности у флагманов Samsung — Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra. Под меткой Ultra компания выпускает устройства с максимальной функциональностью.