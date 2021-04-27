Galaxy A72 — фаблет компании Samsung. Мы уже изучили Galaxy A52. Кратко: это один из лучших смартфонов за свою цену и претендент на звание самого популярного девайса в России. A72 — нишевое устройство. Оно понравится тем, кому нужен большой дисплей.
Экран
По остальным параметрам это стандартный экран для смартфона среднего класса. Тип матрицы — AMOLED, разрешение — 2400x1080 Пикс, частота обновления — 90 Гц. В целом экран комфортный — цвета естественные, картинка плавная.
Камера
Первое, что впечатлило, — ночной режим. Ситуация — ночная Москва с облачным небом и высотками вдалеке. Задача — передать большое количество деталей. И камера успешно справляется. Небо получилось рельефным, здание тоже. Обратите внимание на здание на заднем плане. Камера передала не только силуэт, но и рельеф бетонных панелей.
Фишка камеры A72 — телефото модуль. Он позволяет снимать с трехкратным увеличением и минимальной потерей качества. Впрочем, как это и бывает у моделей среднего класса, телевик не самый качественный. Разрешение — всего 8 МП, поэтому фотографиям с него не хватает резкости.
Другая особенность камеры — оптическая стабилизация. С ней видео получается более плавным. Впрочем, для корректной работы необходима ее оптимизация на программном уровне. В A72 она реализована слабо, поэтому картинка все равно трясется. Впрочем, среди смартфонов за 30-40 тысяч рублей нет модели, которая предлагала бы качественную стабилизацию видео.
Камера автоматически определяет сценарий съемки и предлагает подходящий режим. Не нужно изучать весь их список, достаточно нажать на уведомление, и включится нужный. Важно, что именно предлагает, а не меняет автоматически. Так, программное обеспечение не испортит снимок неправильно выбранным снимком.
Камера Galaxy A72 произвела приятное впечатление. Снимки качественные, стандартное приложение камеры удобное. Сам процесс съемки доставляет удовольствие, результат тоже.
Дизайн и эргономика
Минус корпуса — материал гластик. Это пластик, внешне и тактильно похожий на стекло. Его проблема — он быстро начинает шелушиться. По опыту использования предыдущих моделей Galaxy A, если носить смартфон без чехла, он потеряет товарный вид через два-три месяца. Рамка корпуса — металлическая глянцевая, такие тоже легко царапаются. Также качество сборки низкое. Если постучать по спинке корпуса, можно почувствовать, что на ней есть воздушная прослойка. В целом корпус приятный только визуально, тактильно ощущается дешевизна.
Производительность и автономность
В смартфоне стоит процессор Snapdragon 720G, тот же, что и в A52. Это предфлагманский чип. В сегменте 20-30 тысяч рублей он смотрится достойно, в ценовом уровне 30-40 тысяч — тоже.
В Galaxy A72 он не подвел. Мы запустили PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, обе игры запустились на высоких настройках графики, в процессе не возникало проблем с частотой кадров в секунду, а корпус не перегревался.
Емкость аккумулятора — 5000 мАч. С экраном на 6,7 дюйма запаса энергии хватает на полтора дня умеренного пользования (соцсети, мессенджеры, браузер).
Итог
Samsung Galaxy A72 — просто неплохой смартфон за 30 тысяч рублей. Камера, экран, производительность, автономность — по всем этим направлениям он предлагает оптимальные параметры.
Это и плюс, и минус устройства. С одной стороны, оно универсально. С другой, есть более яркие устройства. Например, realme X3 SuperZoom с перископическим зумом. Впрочем, в этом случае за смартфон сыграет лояльность к бренду — Samsung доверяют больше, чем realme, поэтому он точно станет популярным. И пользователей он явно порадует. Главное, чтобы вам понравились его размеры. В остальном он точно не разочарует.
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