

Galaxy A72 — фаблет компании Samsung. Мы уже



Экран

Galaxy A72 — фаблет компании Samsung. Мы уже изучили Galaxy A52. Кратко: это один из лучших смартфонов за свою цену и претендент на звание самого популярного девайса в России. A72 — нишевое устройство. Оно понравится тем, кому нужен большой дисплей.





























В смартфоне стоит процессор Snapdragon 720G, тот же, что и в A52. Это предфлагманский чип. В сегменте 20-30 тысяч рублей он смотрится достойно, в ценовом уровне 30-40 тысяч — тоже.



В Galaxy A72 он не подвел. Мы запустили PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, обе игры запустились на высоких настройках графики, в процессе не возникало проблем с частотой кадров в секунду, а корпус не перегревался.



Емкость аккумулятора — 5000 мАч. С экраном на 6,7 дюйма запаса энергии хватает на полтора дня умеренного пользования (соцсети, мессенджеры, браузер).



Итог



Samsung Galaxy A72 — просто неплохой смартфон за 30 тысяч рублей. Камера, экран, производительность, автономность — по всем этим направлениям он предлагает оптимальные параметры.



Это и плюс, и минус устройства. С одной стороны, оно универсально. С другой, есть более яркие устройства. Например, realme X3 SuperZoom с перископическим зумом. Впрочем, в этом случае за смартфон сыграет лояльность к бренду — Samsung доверяют больше, чем realme, поэтому он точно станет популярным. И пользователей он явно порадует. Главное, чтобы вам понравились его размеры. В остальном он точно не разочарует.

В смартфоне стоит процессор Snapdragon 720G, тот же, что и в A52. Это предфлагманский чип. В сегменте 20-30 тысяч рублей он смотрится достойно, в ценовом уровне 30-40 тысяч — тоже.В Galaxy A72 он не подвел. Мы запустили PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, обе игры запустились на высоких настройках графики, в процессе не возникало проблем с частотой кадров в секунду, а корпус не перегревался.Емкость аккумулятора — 5000 мАч. С экраном на 6,7 дюйма запаса энергии хватает на полтора дня умеренного пользования (соцсети, мессенджеры, браузер).Samsung Galaxy A72 — просто неплохой смартфон за 30 тысяч рублей. Камера, экран, производительность, автономность — по всем этим направлениям он предлагает оптимальные параметры.Это и плюс, и минус устройства. С одной стороны, оно универсально. С другой, есть более яркие устройства. Например, realme X3 SuperZoom с перископическим зумом. Впрочем, в этом случае за смартфон сыграет лояльность к бренду — Samsung доверяют больше, чем realme, поэтому он точно станет популярным. И пользователей он явно порадует. Главное, чтобы вам понравились его размеры. В остальном он точно не разочарует.







Дисплей Samsung Galaxy A72 хорош по всем параметрам. Впрочем, его фишкой в этом смартфоне считается лишь один — размеры. Диагональ экрана — 6,7 дюйма. Он понравится тем, для кого смартфон — прежде всего мультимедийное устройство. Играть на таком девайсе проще. Элементы интерфейса видны лучше, проще попадать на нужные клавиши или, например, целиться во врагов. Смотреть кино тоже удобнее, опять же, картинка больше, потреблять контент комфортнее.По остальным параметрам это стандартный экран для смартфона среднего класса. Тип матрицы — AMOLED, разрешение — 2400x1080 Пикс, частота обновления — 90 Гц. В целом экран комфортный — цвета естественные, картинка плавная.Смартфон предлагает четверную камеру с разрешением 64 + 12 + 8 + 5 МП. Это основной модуль, ультраширокоугольный, телефото и датчик глубины резкости. Для мобильного устройства за 30-40 тысяч рублей нетипично наличие телевика, это камера для устройств за 40 тысяч рублей и выше. Впрочем, и на программном уровне камера удивляет.Первое, что впечатлило, — ночной режим. Ситуация — ночная Москва с облачным небом и высотками вдалеке. Задача — передать большое количество деталей. И камера успешно справляется. Небо получилось рельефным, здание тоже. Обратите внимание на здание на заднем плане. Камера передала не только силуэт, но и рельеф бетонных панелей.Фишка камеры A72 — телефото модуль. Он позволяет снимать с трехкратным увеличением и минимальной потерей качества. Впрочем, как это и бывает у моделей среднего класса, телевик не самый качественный. Разрешение — всего 8 МП, поэтому фотографиям с него не хватает резкости.Другая особенность камеры — оптическая стабилизация. С ней видео получается более плавным. Впрочем, для корректной работы необходима ее оптимизация на программном уровне. В A72 она реализована слабо, поэтому картинка все равно трясется. Впрочем, среди смартфонов за 30-40 тысяч рублей нет модели, которая предлагала бы качественную стабилизацию видео.Приложение камеры удобное — оно продумано до мелочей. Например, стало удобнее менять параметры видео. Над видоискателем расположена соответствующая клавиша. Нажав на нее, вы получите три возможных параметра съемки. Не нужно открывать дополнительное меню и настраивать фреймрейт с разрешением отдельно. Полезная возможность — 4K Video Snap. С ней лучший кадр видео 4K можно превратить в изображение разрешением 8 МП мгновенно по нажатию на одну кнопку.Камера автоматически определяет сценарий съемки и предлагает подходящий режим. Не нужно изучать весь их список, достаточно нажать на уведомление, и включится нужный. Важно, что именно предлагает, а не меняет автоматически. Так, программное обеспечение не испортит снимок неправильно выбранным снимком.Камера Galaxy A72 произвела приятное впечатление. Снимки качественные, стандартное приложение камеры удобное. Сам процесс съемки доставляет удовольствие, результат тоже.В прошлом году в Galaxy A51 корейцы настолько угадали с дизайном, что в этом достаточно добавить точечных изменений, чтобы сохранить актуальность. Основные элементы внешнего вида сохранились: модули тыльной камеры расположены на отдельном блоке, вырез под камеру О-образный. Изменено оформление модуля основной камеры. У A51 и A71 они располагались под монолитным стеклом, теперь же над каждым стоит отдельное стекло. Корпус теперь защищен от воды и пыли по стандарту IP67.Минус корпуса — материал гластик. Это пластик, внешне и тактильно похожий на стекло. Его проблема — он быстро начинает шелушиться. По опыту использования предыдущих моделей Galaxy A, если носить смартфон без чехла, он потеряет товарный вид через два-три месяца. Рамка корпуса — металлическая глянцевая, такие тоже легко царапаются. Также качество сборки низкое. Если постучать по спинке корпуса, можно почувствовать, что на ней есть воздушная прослойка. В целом корпус приятный только визуально, тактильно ощущается дешевизна.