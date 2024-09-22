Названо странное требование для ремонта iPhone 16. Такого точно никто не ждал

Александр



Ранее компания Apple заявила, что упростила процесс замены аккумуляторов в iPhone 16 и 16 Plus. Теперь стало известно, что нужно для такого ремонта.

В инструкции по ремонту, опубликованной на сайте Apple, указано, что для демонтажа аккумулятора требуется 9-вольтный источник заряда (например, блок питания или батарея). Один провод от него подключается к серебристому контакту аккумулятора, а второй к винту заземления на нижнем динамике. Питание нужно подавать примерно на полторы минуты (но возможно и больше, если смартфон долго использовался, и клей стал более сухим).

Такая странная процедура необходима для того, чтобы расплавить клей, который крепит аккумулятор к корпусу. Подложка нагревается, благодаря чему клей временно теряет свои свойства, и батарею можно легко вытянуть с помощью присоски. Процесс вынимания аккумуляторов из iPhone 16 Pro и 16 Pro Max остался прежним: сначала нужно извлечь динамик и вибромотор, а затем требуется пинцетом вытянуть три язычка.

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