



Специалисты Digitimes Research спрогнозировали статистику продаж смартфонов в первом полугодии 2021 года. Оно ещё не закончилось, но предварительные результаты уже доступны. Аналитики ожидают, что за полгода по всему миру будет продано примерно 650 миллионов смартфонов, а объём продаж за год составит 1,32 миллиарда штук, что на 6,4 больше показателя 2020 года.



Лидерами рынка в первой половине 2021 года по продажам в штучном выражении станут Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo (в порядке уменьшения отгрузок). Продажи всех этих компаний выросли, причём в случае с Xiaomi — почти в два раза. Компания Huawei ещё недавно соперничала с Samsung и Apple почти на равных и грезила о восхождении на первое место, но из-за проблем, связанных с санкциями в США (и прежде всего из-за невозможности добавлять сервисы Google на смартфоны), её продажи стали почти нулевыми.



Продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились на 70-80%, а общий объём этого рынка в первом полугодии составит примерно 500-530 миллионов штук. При этом лидером по количеству отгрузок станет Apple — эта компания сейчас продаёт больше всего 5G-смартфонов.



Смартфоны со складной конструкцией по-прежнему занимают нишевую позицию, но спрос на них относительно высок — 18-20 миллионов штук за полгода. Доля Samsung в этом сегменте снизится до 40%, поскольку на рынке появилось несколько интересных моделей от других производителей по конкурентным ценам.







