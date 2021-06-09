iOS 15 позволит пользователю общаться с Siri без необходимости разблокировать iPhone, если у него есть Apple Watch. Об этом рассказал ресурс 9to5Mac.
Ранее, вместе с iOS 14.5, владельцы iPhone получили новую функцию — они могут разблокировать девайс при помощи Apple Watch Series 3 или новее с установленной watchOS 7.4. Это удобно, однако имеет некоторые ограничения — например, автозаполнение паролей или оплата Apple Pay потребует полноценного сканирования лица или отпечатка пальца. Вместе с iOS 15 у владельцев Apple Watch 3 и новее появится новое преимущество — они смогут общаться с Siri и делать личные запросы без необходимости разблокировать девайс. Сейчас голосовой помощник требует разблокировки в большинстве случаев — например, при попытке изменить настройки, открыть приложение или даже просто зачитать уведомления.
Единственным условием для работы новой функции будет наличие Apple Watch на запястье — iPhone будет понимать, что запросы делает именно владелец. Включать её отдельно не потребуется; если включена возможность разблокировки iPhone с помощью Apple Watch, то Siri также заработает. Отключаются эти функции только в паре одним и тем же тумблером.
Ранее мы рассказали, что нового в iOS 15, а также установили первую бета-версию новой операционной системы. А еще вот здесь можно прочитать обо всех нововведениях в плане конфиденциальности на iPhone, iPad и Mac. Сюда же включается и новая подписка iCloud+ — недавно мы разбирались, что это такое и где будет работать.
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На английском Siri довольно умная.