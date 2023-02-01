Названы самые надёжные жёсткие диски. Они почти не ломаются

Компания Backblaze, предоставляющая услуги облачного хранения данных, проанализировала, какие жёсткие диски на её серверах вышли из строя, а какие продолжают работать. На конец 2022 года у Backblaze было задействовано более 230 тысяч винчестеров.Самой надёжной моделью оказался Seagate Exos 7E8 (ST8000NM000A) на 8 ТБ — из 79 этих HDD не сломался ни один. Чаще других выходили из строя Hitachi Ultrastar He8 (HUH728080ALE604) на 8 ТБ и Seagate Exos X14 (ST14000NM0138) — из них сломалось 5,27% и 5,70% соответственно.В среднем частота отказов HDD за три года увеличилась с 0,93% до 1,37%. Примечательно, но вполне логично то, что чаще других выходят из строя диски, которые работают уже несколько лет. Это объясняется естественным физическим износом головок, пластин и электронной составляющей по мере старения и разрушения от вибрации и других факторов.На диски объёмом 4, 6, 8 и 10 ТБ в 2022 году у Backblaze пришлось 44% отказов, а самыми живучими оказались диски на 16 ТБ, частота отказов которых за год немного снизилась. В Backblaze отмечают, что жёсткие диски производства Seagate в среднем менее надёжны, но они стоят дешевле продукции конкурентов, поэтому всё равно остаются рентабельными, и компания не собирается от их использования.