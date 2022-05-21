Microsoft обновила Android, встроенный в Windows

Компания Microsoft обновила подсистему Windows Subsystem for Android до версии 2204.40000.15.0. Обновление доступно в тестовой сборке Windows 11, которая распространяется в ветке Dev в рамках программы Windows Insider.
Что нового в Windows Subsystem for Android
- Windows Subsystem for Android обновлён до Android 12.1
- Расширенные сетевые возможности по умолчанию включены в новых сборках Windows x64
- Обновлено приложение Windows Subsystem for Android Settings: переработан пользовательский интерфейс и добавлен инструмент для просмотра диагностических данных
- Инструмент Simpleperf поддерживает работу с Windows Subsystem for Android
- Панель задач Windows показывает, какие Android-приложения используют микрофон и местоположение
- Улучшено отображение уведомлений от Android-приложений. Они выводятся как обычные уведомления Windows
- Уменьшен эффект мерцания при восстановлении приложений из свернутого состояния
- Теперь приложения не перезапускаются при выходе устройства из режима ожидания (Connected Standby). Изменение работает только в новых сборках Windows 11
- Добавлена поддержка аппаратного декодирования видео с кодеками VP8 и VP9
- Внедрены исправления для экранной клавиатуры в приложениях
- Внедрены исправления для полноэкранных Android-приложений и улучшено автоматическое скрытие панели задач Windows
- Windows Subsystem for Android использует Chromium WebView 100
- Добавлена поддержка Android NetworkLocationProvider в дополнение к GpsLocationProvider
- Увеличена стабильность, производительность и надёжность работы подсистемы
Windows Subsystem for Android позволяет запускать в Windows 11 приложения и игры, созданные для Android. Эта возможность доступна только в некоторых странах (заставить её работать в России не так просто), а приложения можно скачивать из Amazon AppStore, доступный в Microsoft Store.