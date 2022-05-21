Microsoft Windows 11

Microsoft обновила Android, встроенный в Windows

Александр


Компания Microsoft обновила подсистему Windows Subsystem for Android до версии 2204.40000.15.0. Обновление доступно в тестовой сборке Windows 11, которая распространяется в ветке Dev в рамках программы Windows Insider.

Что нового в Windows Subsystem for Android

  • Windows Subsystem for Android обновлён до Android 12.1
  • Расширенные сетевые возможности по умолчанию включены в новых сборках Windows x64
  • Обновлено приложение Windows Subsystem for Android Settings: переработан пользовательский интерфейс и добавлен инструмент для просмотра диагностических данных
  • Инструмент Simpleperf поддерживает работу с Windows Subsystem for Android
  • Панель задач Windows показывает, какие Android-приложения используют микрофон и местоположение
  • Улучшено отображение уведомлений от Android-приложений. Они выводятся как обычные уведомления Windows
  • Уменьшен эффект мерцания при восстановлении приложений из свернутого состояния
  • Теперь приложения не перезапускаются при выходе устройства из режима ожидания (Connected Standby). Изменение работает только в новых сборках Windows 11
  • Добавлена поддержка аппаратного декодирования видео с кодеками VP8 и VP9
  • Внедрены исправления для экранной клавиатуры в приложениях
  • Внедрены исправления для полноэкранных Android-приложений и улучшено автоматическое скрытие панели задач Windows
  • Windows Subsystem for Android использует Chromium WebView 100
  • Добавлена поддержка Android NetworkLocationProvider в дополнение к GpsLocationProvider
  • Увеличена стабильность, производительность и надёжность работы подсистемы


Windows Subsystem for Android позволяет запускать в Windows 11 приложения и игры, созданные для Android. Эта возможность доступна только в некоторых странах (заставить её работать в России не так просто), а приложения можно скачивать из Amazon AppStore, доступный в Microsoft Store.
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