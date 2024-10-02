Названы сроки выхода новых iPhone SE и iPad Air

Артем
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Информацией поделился авторитетный журналист Марк Гурман.

По словам аналитика, Apple вплотную готовится к релизу бюджетного iPhone SE. Его дизайн будет схож с iPhone 14, «подбородок» и «челку» обещают минимизировать, а под экран встроят датчик Face iD для разблокировки по лицу. 

Поскольку компания сосредоточилась на внутреннем апгрейде, есть вероятность появления чипа A18 и функций искусственного интеллекта Apple Inteligence. Также некоторые инсайдеры уверены в появлении OLED-дисплея в iPhone SE.

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Информации по обновленному iPad Air чуть меньше. Гурман также заявляет об изменениях в железе, однако точной модели процессора не называет. Предположительно модели появятся в двух вариантах: с экраном на 13 и 15 дюймов.

Если данные верны, новинки могут представить на ивенте в октябре и выпустить уже в начале 2025 года.
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Источник:
9to5Mac
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