Судя по последним данным мы находимся всего в одном месяце от официального анонса долгожданного iPhone 9 от Apple. В преддверии этого события различные слухи и утечки набирают обороты. В социальной сети TikTok появилось видео с демонстрацией неанонсированного смартфона.На видео показано устройство, похожее на iPhone 8 с боковыми гранями, которые очень сильно напоминают iPhone 4. Ролик с демонстрацией был скачан из TikTok и загружен в Twitter.Стоит отнестись с определенным скепсисом к ролику, поскольку это может быть работающий на Android «клон» с лаунчером под iOS. Ожидается, что iPhone 9 будет почти идентичен iPhone 8 с точки зрения дизайна. Устройство получит 4,7-дюймовый экран и корпус с закругленными краями.