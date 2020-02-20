Судя по последним данным мы находимся всего в одном месяце от официального анонса долгожданного iPhone 9 от Apple. В преддверии этого события различные слухи и утечки набирают обороты. В социальной сети TikTok появилось видео с демонстрацией неанонсированного смартфона.
На видео показано устройство, похожее на iPhone 8 с боковыми гранями, которые очень сильно напоминают iPhone 4. Ролик с демонстрацией был скачан из TikTok и загружен в Twitter.
Стоит отнестись с определенным скепсисом к ролику, поскольку это может быть работающий на Android «клон» с лаунчером под iOS. Ожидается, что iPhone 9 будет почти идентичен iPhone 8 с точки зрения дизайна. Устройство получит 4,7-дюймовый экран и корпус с закругленными краями.
Alleged iPhone 9.$AAPL pic.twitter.com/xJmsVjFBEB— Stefan Constantine (@WhatTheBit) February 19, 2020
На видео показано устройство, похожее на iPhone 8 с боковыми гранями, которые очень сильно напоминают iPhone 4. Ролик с демонстрацией был скачан из TikTok и загружен в Twitter.
Стоит отнестись с определенным скепсисом к ролику, поскольку это может быть работающий на Android «клон» с лаунчером под iOS. Ожидается, что iPhone 9 будет почти идентичен iPhone 8 с точки зрения дизайна. Устройство получит 4,7-дюймовый экран и корпус с закругленными краями.
Обновлено
Выше мы упоминали, что показанное устройство может оказаться фейком. Проверенные инсайдеры, в том числе Бен Гескин (Ben Geskin) подтвердили, что на видео iPhone 8 в кастомном корпусе. Устройство было создано командой, которая специализируется на различных модификациях смартфонов Apple. Например, они изготавливали iPhone 11 Pro Max в дизайне четвертого айфона.
Информацию о том, что на видео кастомный iPhone 8 подтвердил человек, который создал эту модификацию.
Выше мы упоминали, что показанное устройство может оказаться фейком. Проверенные инсайдеры, в том числе Бен Гескин (Ben Geskin) подтвердили, что на видео iPhone 8 в кастомном корпусе. Устройство было создано командой, которая специализируется на различных модификациях смартфонов Apple. Например, они изготавливали iPhone 11 Pro Max в дизайне четвертого айфона.
Информацию о том, что на видео кастомный iPhone 8 подтвердил человек, который создал эту модификацию.
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