



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «ведёт плотную дискуссию» с компанией Apple по вопросу предустановки софта российских разработчиков на её смартфоны, которые продаются в России. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.



О готовности ставить российское ПО на свои смартфоны, предназначенные для российского рынка, уже заявили компании Samsung, Huawei и Xiaomi.



Детали переговоров с Apple господин Шадаев не раскрыл. Ранее компания выступала против введения в законодательство норм, обязывающих её предустанавливать российский софт. Она даже не исключала того, что ей придётся перестать продавать смартфоны в России. Российский рынок не является для Apple ключевым, в отличие, например, от китайского, где компания пошла на такие уступки и добавила на смартфоны несколько приложений китайских разработчиков (например, поиск и карты Baido).



С июля 2020 года на смартфоны, предназначенные для продажи в России, будут предустанавливать российские поисковики, карты и навигаторы, а с июля 2021 года вместе с расширением перечня устройств добавятся новые категории приложений, а именно — российские мессенджеры, антивирусы, социальные сети, почтовые сервисы и «Госуслуги». Устройства без таких приложений не смогут продаваться в России, за их реализацию магазинам грозит штраф.







