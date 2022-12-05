Недорогой дрон DJI Mini 3 появился на полках магазинов до презентации

Пользователь Twitter под ником ShaneScordamag1 поделился фотографией ещё не анонсированного квадрокоптера DJI Mini 3, который уже продаётся в американских магазинах Best Buy.Судя по изображению, комплект DJI Mini 3 Fly More Combo с пультом DJI RC, сумкой для переноски, дополнительными пропеллерами и прочими аксессуарами оценён в $860. Возможно, базовая версия будет стоить около $550. Для сравнения DJI Mini 3 Pro, представленный в мае 2022 года, стоит $1199.По данным портала DealsDrone, стандартный DJI Mini 3 может лишиться передних датчиков обнаружения препятствий и получить уменьшенный радиус действия в 10 км. Кроме того, квадрокоптер будет оснащён камерой с 1/1,3-дюймовым сенсором с возможностью съёмки в 4K HDR.Более доступная версия дрона Mini 3 также предлагает максимальное время полёта в 34 минуты.Ожидается, что DJI официально представит эту модель до конца 2022 года.