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Недорогой дрон DJI Mini 3 появился на полках магазинов до презентации

Фархад

DJI Mini 3

Пользователь Twitter под ником ShaneScordamag1 поделился фотографией ещё не анонсированного квадрокоптера DJI Mini 3, который уже продаётся в американских магазинах Best Buy.

Судя по изображению, комплект DJI Mini 3 Fly More Combo с пультом DJI RC, сумкой для переноски, дополнительными пропеллерами и прочими аксессуарами оценён в $860. Возможно, базовая версия будет стоить около $550. Для сравнения DJI Mini 3 Pro, представленный в мае 2022 года, стоит $1199.

DJI Mini 3

По данным портала DealsDrone, стандартный DJI Mini 3 может лишиться передних датчиков обнаружения препятствий и получить уменьшенный радиус действия в 10 км. Кроме того, квадрокоптер будет оснащён камерой с 1/1,3-дюймовым сенсором с возможностью съёмки в 4K HDR.

DJI Mini 3

Более доступная версия дрона Mini 3 также предлагает максимальное время полёта в 34 минуты.

Ожидается, что DJI официально представит эту модель до конца 2022 года.

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Источник:
GizmoChina
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