Представлен дрон DJI Mavic 3M с пятью камерами и мультиспектральными датчиками

Компания DJI представила беспилотный дрон из серии Mavic 3. Новинка является более продвинутой версией коптера Mavic Classic, благодаря большему количеству камер и мультиспектральным сенсорам, которые позволяют мониторить поверхности в разных диапазонах.Как сообщает производитель, Mavic 3M использует тот же 20-мегапиксельный объектив с 4/3-дюймовой CMOS-матрицей, как и в обычном Mavic 3. Телеобъектив предшественника заменили на четыре 5-мегапиксельные камеры, которые захватывают волны света различно длинны. Коммерческий дрон оснащен камерами с ближним инфракрасным диапазоном (860 нм), красным краем (730 нм), красным каналом (650 нм) и зеленым каналом (560 нм). Также имеется камера направленная вверх для записи солнечного света в виде файла, который используется при обработке 2D-изображений. За точное позиционирование отвечает RTK-модуль.Mavic 3M способен подниматься на высоту до 6 тысяч метров над уровнем моря, время полёта при отсутствии ветра составляет 43 минуты, а максимальное расстояние — до 32 км. Когда новинка поступит в продажу и по какой цене, на данный момент неизвестно.