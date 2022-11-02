DJI выпустила урезанную версию дрона Mavic 3



Компания DJI представила Mavic 3 Classic — упрощённую версию прошлогоднего флагманского квадрокоптера без второй камеры с телеобъективом, но с аналогичными лётными характеристиками.

Mavic 3 Classic сохранил камеру Hasselblad на 20 Мп с сенсором 4/3 дюйма и 24-мм объективом с переменной диафрагмой (от f/2,8 до f/11). Он по-прежнему может снимать фотографии в 12-битном RAW и видео в 10-битном D-Log. Кроме того, дрон предлагает съёмку видео в разрешении до 5,1K со скоростью 24–50 кадров в секунду, DCI 4K со скоростью до 120 кадров в секунду и 1080p при 200 кадрах в секунду.Несмотря на отсутствие оптического увеличения, новинка может похвастаться 3-кратным цифровым зумом. В основном за счёт этого изменения DJI Mavic 3 Classic стоит на $580 дешевле предшественника.Лётные характеристики не изменились по сравнению с обычным Mavic 3 — девайс может находиться в воздухе до 46 минут, а дальность полёта составляет до 30 км. Гаджет полностью совместим со всеми актуальными контроллерами DJI RC-N1, RC и RC Pro и может передавать HD-видео на расстояние до 15 км благодаря системе O3+.Среди прочих особенностей — 8 ГБ встроенной памяти, слот для карты microSD, 3-осевой подвес для стабилизации камеры, набор датчиков для предотвращения столкновения с препятствиями из Mavic 3.В безветренных условиях дрон может развивать скорость до 75 км/ч. Стоит отметить, что DJI Mavic 3 Classic — один из самых тяжёлых потребительских дронов весом 895 г.Цены на квадрокоптер стартуют с $1470 за базовую версию и с $1600 за комплектацию с контроллером.