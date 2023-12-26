Неоригинальная зарядка может превратить iPhone в сварочный аппарат

Александр

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником NoisilyMarvellous рассказал устрашающую историю. Он решил заряжать свой iPhone 15 Pro Max неоригинальным кабелем, и это оказалось фатальной ошибкой — кабель оплавился, а смартфон чуть не разорвало.

NoisilyMarvellous заряжал iPhone этим кабелем примерно месяц, и ничего страшного не происходило. Но в один день корпус кабеля расплавился и прожёг оплётку, а разъём приварился к зарядному порту смартфона.

По словам NoisilyMarvellous, он приобрёл этот кабель на Amazon у хорошо зарекомендовавшего себя бренда. Проблема могла усугубиться тем, что он использовал не оригинальный зарядный адаптер Apple, а сторонний с более высокой мощностью. Не исключено, что в какой-то момент возник сбой, из-за которого iPhone воспринял этот адаптер в качестве устройства, на которое нужно подать реверсивную зарядку, в результате чего ток в USB-разъёме превысил критическое значение, что и вызвало столь сильный нагрев. К счастью, iPhone не загорелся, но теперь его всё равно придётся нести в ремонт на замену USB-разъёма и контроллера питания.


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Комментарии

tellurian
+4706
tellurian
Марку кабеля в студию и у кого купил на Амазон.
26 минут назад
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