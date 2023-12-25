Xiaomi представила дешёвый 4К-телевизор Xiaomi TV A50

Фархад
A50

Популярный производитель гаджетов Xiaomi внезапно выпустил ультрабюджетный смарт-телевизор Xiaomi TV A50 с цельнометаллическим корпусом, огромным экраном и ОС Android.

Всего за $219 Xiaomi предлагает 50-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 4K (3840 х 2160 пикселей), частотой обновления 60 Гц, точностью цветопередачи ΔE≈2 и шикарными углами обзора 178°.

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 За производительность отвечает четырехъядерный процессор Cortex A35 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Разумеется, в устройстве есть Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также встроенные динамики мощностью 20 Вт. На задней панели расположены порты 2хUSB, 2хHDMI, AV-вход, ATV/DTMB, разъём Ethernet и S/PDIF.

Единственный минус — Xiaomi TV A50 пока продаётся только в Китае, но, вполне вероятно, что в России эти телевизоры появятся в начале 2024 года.
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Источник:
IT Home
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