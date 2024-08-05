Nintendo выпустила наушники для фанатов The Legend of Zelda

Артем
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Гаджет представлен в трех цветах с фирменным логотипом игры.

Производителем лимитки стала компания OTL Technologies. На передней части зарядного кейса красуется золотистый логотип игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Беспроводные наушники получили модуль Bluetooth 5.3 и порт USB-C для зарядки. 

Производитель обещает до шести часов работы и четыре полных заряда от кейса. Фанатская версия представлена в трех расцветках: кремовая, зеленая и черная.

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Пока найти устройство можно только в Великобритании и Ирландии за $45 (~ 3 800 руб). На данный момент неизвестно, планирует ли Nintendo продавать наушники в других регионах.

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Источник:
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