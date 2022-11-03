Nokia Телефон

Nokia выпустила новую ультрабюджетную раскладушку

Фархад

Nokia 2780 Flip


Компания HMD Global представила новый телефон-раскладушку Nokia 2780 Flip с двумя экранами, портом USB-C и съёмным аккумулятором.

Новинка получила основной 2,7-дюймовый TFT-дисплей и дополнительный 1,77-дюймовый экран на внешней крышке, а также камеру на 5 Мп с фиксированным фокусом и светодиодной вспышкой.

Nokia 2780 Flip2

Nokia 2780 Flip оснащён чипсетом Qualcomm 215 с интегрированным LTE-модемом, 4 ГБ оперативной и 512 МБ встроенной памяти. Работает девайс на KaiOS 3.1, благодаря которой пользователям доступны популярные приложения, включая YouTube, Twitter и WhatsApp.

Среди прочих особенностей устройства — FM-радио, MP3-плеер, поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n, VoLTE и RTT, 3,5-мм разъём для наушников, а также съёмный аккумулятор ёмкостью 1450 мАч с зарядкой через порт USB-C.

Продажи Nokia 2780 Flip стартуют в некоторых странах с 15 ноября по цене $90.

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Источник:
GSM Arena
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