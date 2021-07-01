Глава мобильного подразделения Huawei Брюс Ли отреагировал на жалобы пользователей, которые установили HarmonyOS 2.0 на свои смартфоны. Люди жалуются, что после замены Android-оболочки EMUI на новую ОС устройства стали работать хуже.
В HarmonyOS встроена более строгая защита от использования неоригинальных компонентов и аксессуаров, в результате чего смартфоны перестали поддерживать быструю зарядку от адаптеров производства любых компаний, кроме Huawei. Быстрой зарядки также не будет, если заряжать смартфон от оригинального зарядника через кабель другого бренда.
Брюс Ли (его правда так зовут) пояснил, что HarmonyOS добавляет смартфонам интеллектуальную идентификацию подключенных устройств. Эта система позволяет выявлять неоригинальные зарядные устройства и кабели и ограничивает передаваемую через них энергию, чтобы обезопасить смартфон. Huawei не станет отключать эту защиту в своей операционной системе, а Брюс Ли порекомендовал использовать только оригинальные аксессуары или те, что выпущены сторонними брендами, но сертифицированы компанией Huawei и гарантированно совместимы с её смартфонами.
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