Nothing представила очень доступные наушники CMF Buds и CMF Neckband Pro

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В рамках презентации Nothing Phone (2a) компания также анонсировала две модели наушников, которые вышли под суббрендом CMF.CMF Buds представляют собой стандартные TWS-наушники с активным шумоподавлением (до 42 дБ) и режимом прозрачности.Наушники подключаются через Bluetooth 5.3, поддерживают Fast Pair и предлагают игровой режим с низкой задержкой. Внутри каждого наушника установлены 12,4-мм драйверы и 4 микрофона.Заявленное время автономной работы наушников Buds составляет 35,5 часов (наушники + чехол). Среди прочих плюсов — защита от пыли и влаги по стандарту IP54.CMF Buds уже доступны в некоторых странах по цене ~$30.CMF Neckband Pro — наушники с шейным ободом, лаконичным дизайном, шумодавом до 50 дБ, и автономностью до 37 часов.Они также подключаются по Bluetooth 5.3 и предлагают пространственное аудио на 360°. CMF Neckband получили влагозащиту IP55, магниты в наушниках и колёсико для управления громкостью и воспроизведением.CMF Neckband Pro поступят в продажу с 11 марта по цене ~$25.