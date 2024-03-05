Представлен Nothing Phone (2a) — прозрачный и недорогой

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Бренд Nothing представил третий в своей истории смартфон, хотя тот и получил немного сбивающее с толку название Phone (2a). Эта модель чуть лучше, чем Phone (1), но проще, чем Phone (2).Nothing Phone (2a) получил AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2412×1084 пикселей, максимальной яркостью 1300 нит и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом 128 или 256 ГБ, фронтальные стереодинамики, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 45-ваттной проводной зарядкой. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а основная обладает главным 50-мегапиксельным датчиком Samsung GN9 с оптической стабилизацией и ультрашириком Samsung JN1 с тем же разрешением.Как у других моделей Nothing, в Phone (2a) используется корпус с прозрачной задней крышкой, выполненной из стекла и оснащённой светодиодной подсветкой для индикации различных событий и уведомлений. Предусмотрена базовая защита от воды и пыли по стандарту IP54. Рамка вокруг экрана стала симметричной — её ширина со всех сторон составляет 2,1 мм.Nothing Phone (2a) будет продаваться в странах Азии и Европы, а также в США. В пересчёте на российскую валюту он будет стоить от 24 тысяч рублей и дороже в зависимости от объёма памяти и рынка сбыта.