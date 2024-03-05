Всего одна настройка в Windows избавит вас от множества проблем

Александр


Несмотря на то, что инженеры Microsoft разрабатывают Windows десятилетиями, эта ОС далека от идеала и содержит огромное количество багов, которые приводят к зависанию программ. Если какая-то программа перестала отзываться, весь компьютер может повиснуть, его придётся аварийно перезагружать, а это чревато риском повреждения файлов и даже выходом накопителей из строя.

Принудительно завершить работу любой программы можно через «Диспетчер задач», который запускается через меню, появляющееся после нажатия Ctrl+Alt+Del, но иногда даже с вызовом этой утилиты возникают проблемы. С недавних пор в Windows реализован более простой и надёжный способ завершения работы программ — через панель задач. По умолчанию он отключен, поэтому его приходится включать вручную. Вот как это можно сделать.

Откройте системное приложение «Параметры» (через меню «Пуск» или нажатием Win+I), перейдите в раздел «Система» -> «Для разработчиков» и включите тумблер напротив «Завершить задачу (Включение завершения задачи на панели задач правой кнопкой мыши)».



После этого завершать работу любой программы можно через меню, которое появляется после того, как вы нажмёте правой кнопкой мыши на значок зависшей программы на панели задач. Не стоит закрывать таким способом нормально работающие программы, поскольку они выгружаются из памяти аварийно, без сохранения данных.


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Комментарии

samOsebe
+549
samOsebe
дельно, спасибо.
Сегодня в 17:01
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Dmitriy
+869
Dmitriy
Давно пора. Конечно оно не спасает от ряда зависаний, где порой без pskill не обойтись, пока они никак не научатся пристреливать такие процессы.
Сегодня в 18:13
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Aspard
+555
Aspard
Вот за эту статью спасибо, не знал. Причем не знал, работая админом, новые фичи озвучивать правильный подход.
Сегодня в 18:14
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