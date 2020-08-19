Google Pixel
Samsung и Huawei оснащают свои флагманские смартфоны массивными аккумуляторами, а Google, судя по всему решила пойти другим путём. Компания считает, что всё дело в оптимизации и это не изменится к выходу Pixel 5.

У первого Pixel была батарея на 2770 мАч, но она была уменьшена до 2700 мАч в Pixel 2. Google оборудовала аккумулятором с ёмкостью 2915 мАч третий Pixel, но снова уменьшила АКБ до 2800 мАч в Pixel 4.

Сообщается, что Google встроит в свой новый флагман Pixel 5 батарею ёмкостью 3080 мАч. Это действие, несомненно, тепло встретят пользователи, но оно всё еще смехотворно на фоне конкурентов с аккумуляторами 4000 и 5000 мАч.

Google Pixel

Google ранее сообщала о наличии поддержки сетей пятого поколения (5G) в смартфонах модельного ряда Pixel 5. Это означает, что расход заряда будет выше. Предыдущие слухи указывают на увеличение OLED-дисплея, размер которого может составить от 5,8 до 6,7 дюйма. Есть вероятность, что его разрешение составит QHD+ с частотой 90 или 120 Гц.

Что касается характеристик, Pixel 5 будет работать на процессоре Snapdragon 765G с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Новинка поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11, которая будет обновляться в течение 3 лет.

Google подтвердила свои планы выпустить Pixel 5 этой осенью в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Ирландии, Франции, Германии, Японии и Тайване. Скорее всего, новинку представят 8 октября, а предварительные заказы начнутся в тот же день. Если верить последним слухам, его стоимость составит 699 долларов.


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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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