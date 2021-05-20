Samsung

По данным РБК, со второй половины 2020 года производители электроники столкнулись в России со сложностями при оформлении нотификаций для устройств, использующих шифрование. Такие нотификации необходимо подавать в ФСБ, но с недавних пор процесс был усложнён и стал гораздо менее прозрачным.

ФСБ требует подавать нотификации не напрямую в ведомство, а через «Почту России», и отказы тоже отправляет почтой. Из-за этого сроки получения разрешения на ввоз электроники выросли с десяти дней до месяца, а то и полутора месяцев. Это приводит к тому, что некоторые новинки в нашей стране стали появляться с существенной задержкой в сравнении с другими странами.

Некоторые производители получают разрешение на ввоз товаров в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не в России, а в других странах, входящих в этот союз, прежде всего в Казахстане. Разрешение на ввоз электроники в ЕАЭС, полученное от спецслужб Казахстана, распространяется в том числе на Россию. При этом получить его гораздо проще: документы можно подать в электронном виде, а ответ предоставляется в течение пяти рабочих дней. Впрочем, сложности есть и здесь — например, требуется открыть юрлицо в Казахстане и зарегистрировать на него электронную подпись, которой можно подписывать официальные документы.

Известно, что нотификации через Казахстан подают Intel, Lenovo и HP. Huawei оформляет разрешения через Казахстан и Беларусь, а Vivo, Samsung и ASUS как через Казахстан, так и Россию. Некоторые производители предпочитают не рисковать и по-прежнему оформляют все документы на ввоз в России. Это отнимает больше времени, зато таможня гарантированно не развернёт товар на границе и не отправит его обратно изготовителю.


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