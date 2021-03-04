





На фоне бума майнинга, когда собрать мощный игровой ПК за разумные деньги не представляется возможным, многие решили обратить внимание на ноутбуки: в текущих реалиях рынка за цену одной Nvidia GeForce RTX 3080 можно купить топовый лэптоп, который потянет все игры на максимальных настройках графики.Поэтому и не удивительно, что главный стратег Intel, Райан Шраут, выложил в Twitter интересное сравнение двух быстрых мобильных 8-ядерных процессоров: Core i7-10870H и AMD Ryzen 7 5800H. Оба процессора имеют теплопакет 45 Вт, первый построен на уже пожилой архитектуре Skylake, второй — на новой Zen 3. Помогала в играх им одинаковая видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070 в теплопакетом в 95 Вт.Как можно видеть, в двух из 11 игр между процессорами паритет, еще в девяти играх решение от Intel быстрее, в среднем на 10%. Более того, Шраут намекнул, что Intel уже близка к выводу на рынок новых 8-ядерных 45-ваттных Core 11-ого поколения (Tiger Lake, H-линейка), которые должны быть еще быстрее в играх из-за новой архитектуры. AMD же пока отвечать нечем: мобильные решения на Zen 3 вышли буквально несколько месяцев назад, и архитектура Zen 4 и Ryzen 6000 скорее всего появятся уже в новом году.