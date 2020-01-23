Бренд HONOR представил в России три новых устройства. В число доступных российским пользователям новинок вошли ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro, а также смарт-часы HONOR MagicWatch 2.
HONOR MagicBook
Ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro оснащены узкорамочными экранами диагональю 14 и 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. За счёт перемещения камеры под клавишу клавиатуры инженерам удалось добиться увеличенной полезной площади экрана. Экраны устройств имеют антибликовое покрытие и сертифицированы по стандарту TÜV Rheinland.
Ноутбуки оснащены процессорами AMD Ryzen 5 3500U (MagicBook 14) и AMD Ryzen 5 3550H (MagicBook Pro), дискретной видеокартой Radeon Vega 8, двухканальной оперативной памятью DDR4 объёмом 8 ГБ и встроенным накопителем SSD NVMe PCIe на 256 или 512 ГБ (MagicBook 14) или 512 ГБ (MagicBook Pro). Обновлённая система охлаждения в ноутбуках серии HONOR MagicBook усиливает воздушный поток, тем самым повышая эффективность теплоотвода, и при этом работает почти бесшумно.
HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro поддерживают технологию передачи данных HONOR Magic-Link 2.0. Она позволяет транслировать экран смартфона на ноутбук в режиме Multi-Screen, передавать файлы и редактировать их. Также с Magic-Link 2.0 у смартфона и ноутбука появляется единый буфер обмена для работы с текстовыми файлами.
В России ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro будут доступны в цвете «космический серый» (Space Gray). Рекомендованная цена HONOR MagicBook 14 составит 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ. HONOR MagicBook Pro будет доступен по цене 59 990 рублей. Кроме того, бренд предлагает возможность бесплатно протестировать ноутбук в течение 30 дней.
HONOR MagicWatch 2
Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 представлены в двух версиях круглого классического корпуса, изготовленного из авиационной нержавеющей стали марки 361L. HONOR MagicWatch 2 с диаметром циферблата 46 мм выполнены в классическом для спортивных часов форм-факторе и комплектуются ремешком из итальянской кожи или гипоаллергенного фторэластомера. Смарт-часы в версии 42 мм оснащены металлическим браслетом с миланским плетением.
С 24 января по 30 января можно будет оформить предзаказ новинок. Продажи HONOR MagicBook 14, Honor MagicBook Pro и HONOR MagicWatch 2 начнутся 31 января. О сроках появления в продаже и цене модели с диаметром циферблата 42 мм будет сообщено позднее.
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