



























































Бренд HONOR представил в России три новых устройства. В число доступных российским пользователям новинок вошли ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro, а также смарт-часы HONOR MagicWatch 2.Ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro оснащены узкорамочными экранами диагональю 14 и 16,1 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. За счёт перемещения камеры под клавишу клавиатуры инженерам удалось добиться увеличенной полезной площади экрана. Экраны устройств имеют антибликовое покрытие и сертифицированы по стандарту TÜV Rheinland.Ноутбуки HONOR MagicBook выпущены в корпусе из алюминиевого сплава. HONOR MagicBook 14 при толщине 15,9 мм весит 1,38 кг, а HONOR MagicBook Pro при толщине 16,9 мм имеет вес 1,7 кг. Несмотря на компактные габариты, устройства оснащены батареями с номинальной ёмкостью 56 Вт×ч. В комплект входит зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъёмом USB Type-C и технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge.Ноутбуки оснащены процессорами AMD Ryzen 5 3500U (MagicBook 14) и AMD Ryzen 5 3550H (MagicBook Pro), дискретной видеокартой Radeon Vega 8, двухканальной оперативной памятью DDR4 объёмом 8 ГБ и встроенным накопителем SSD NVMe PCIe на 256 или 512 ГБ (MagicBook 14) или 512 ГБ (MagicBook Pro). Обновлённая система охлаждения в ноутбуках серии HONOR MagicBook усиливает воздушный поток, тем самым повышая эффективность теплоотвода, и при этом работает почти бесшумно.Ноутбуки поддерживают подключение внешних дисплеев через HDMI-порт. Для защиты конфиденциальности данных в кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев — теперь для включения и авторизации необходимо одно нажатие кнопки. Для подключения внешних накопителей и дополнительной периферии устройства оснащены портами USB Type-C и USB Type-A, поддерживают Bluetooth 5.0 и совместимы с Bluetooth 4.2 и Bluetooth 2.1+EDR.HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro поддерживают технологию передачи данных HONOR Magic-Link 2.0. Она позволяет транслировать экран смартфона на ноутбук в режиме Multi-Screen, передавать файлы и редактировать их. Также с Magic-Link 2.0 у смартфона и ноутбука появляется единый буфер обмена для работы с текстовыми файлами.В России ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro будут доступны в цвете «космический серый» (Space Gray). Рекомендованная цена HONOR MagicBook 14 составит 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ. HONOR MagicBook Pro будет доступен по цене 59 990 рублей. Кроме того, бренд предлагает возможность бесплатно протестировать ноутбук в течение 30 дней.Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 представлены в двух версиях круглого классического корпуса, изготовленного из авиационной нержавеющей стали марки 361L. HONOR MagicWatch 2 с диаметром циферблата 46 мм выполнены в классическом для спортивных часов форм-факторе и комплектуются ремешком из итальянской кожи или гипоаллергенного фторэластомера. Смарт-часы в версии 42 мм оснащены металлическим браслетом с миланским плетением.Смарт-часы построены на базе энергоэффективного процессора Kirin A1. Он получил выделенные модули для Bluetooth-связи и фонового отслеживания физиологических параметров организма. Часы с диагональю циферблата 46 мм оснащены сенсорным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей. Они весят 41 грамм и работают до двух недель без подзарядки.Встроенный в чипсет Bluetooth-модуль позволил реализовать поддержку голосовых звонков: теперь пользователь может разговаривать с помощью смарт-часов, находясь на небольшом расстоянии от смартфона. Встроенный накопитель на 4 ГБ позволяет сохранять до 500 музыкальных треков, чтобы проигрывать их без использования смартфона. Часы поддерживают системы GPS и GLONASS, определяя координаты пользователя для мониторинга его активности, в том числе в условиях плотной городской застройки и в удалённых уголках земного шара. Защита от влаги и брызг позволяет использовать часы в бассейне и не снимать их при посещении душа.Часы HONOR поддерживают 15 видов фитнес-тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плаванье и триатлон, как в помещениях, так и на свежем воздухе. Часы получили набор интеллектуальных технологий: круглосуточный мониторинг сердечного ритма TruSeen 3.5, анализ сна TruSleep 2.0, мониторинг уровня стресса TruRelax и другие. Модель 46 мм представлена в двух цветах: «угольный чёрный» (Charcoal Black) и «льняной коричневый» (Flax Brown). Рекомендованная розничная цена составляет 12 990 рублей.С 24 января по 30 января можно будет оформить предзаказ новинок. Продажи HONOR MagicBook 14, Honor MagicBook Pro и HONOR MagicWatch 2 начнутся 31 января. О сроках появления в продаже и цене модели с диаметром циферблата 42 мм будет сообщено позднее.