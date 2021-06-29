Apple выпустит новые AirPods и MacBook во второй половине 2021 года. Об этом сообщает издание Economic Daily News со ссылкой на источники в производственной цепочке.Поставщики комплектующих ожидают, что премьеры состоятся во второй половине 2021 года. Производство компонентов должно увеличиться в третьем квартале. Компания Shin Zu Shing увеличит количество рабочих мест, чтобы увеличить производственные мощности и удовлетворить спрос Apple.Когда именно устройства будут показаны, неизвестно. Слова инсайдеров разнятся: журналист Bloomberg Марк Гурман сказал, что новые модели MacBook Pro могут быть выпущены уже этим летом, но аналитик Минг Чи-Куо, издания Nikkei Asia и TrendForce сделали прогноз, что следующее поколение MacBook Pro появятся во второй половине 2021 года.AirPods и MacBook могли представить в первой половине этого года. Первые могли выйти весной, к этому вел ряд утечек. В итоге компания представила TWS-наушники Beats Studio Buds. MacBook Pro 14 могли показать на WWDC, там обошлось без аппаратных новинок.В 2021 году ожидаются аж две модели MacBook: Pro 14 с экраном MiniLED и Air с большим выбором цвета корпуса как у iMac 24, представленного этой весной. О характеристиках и возможностях AirPods информации в сети мало.