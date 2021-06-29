



Весной этого года вместе с революционными апдейтами iMac 24 и iPad Pro компания из Купертино показала минорное обновление Apple TV 4K.



Если представить, что апрельские новинки — это айфоны, то моноблок и планшет — новая цифра, а ТВ-приставка — поколение «S». Она не сильно отличается от предшественницы, а внешне вообще не изменилась. Только теперь внутри стоит более мощный процессор, а в комплекте идет другой пульт — точечные изменения, нацеленные на улучшение пользовательского опыта, а не вау-эффект (кстати, все отличия от первого поколения мы собрали здесь).



Возникает масса вопросов: какую Apple TV 4K выбрать в случае знакомства с ТВ-приставками, есть смысл обновляться из поколения в поколение и просто зачем компания выпустила на первый взгляд такую же приставку, увеличив ее стоимость на одну тысячу рублей (в базовой комплектации на 32 ГБ) и оставив корпус прежним.





Комплектация и дизайн: без сюрпризов

Пульт: больше, удобнее, заметнее

Неудобный дизайн. У старого пульта кнопки располагались по центру, а верхняя сенсорная грань и нижняя часть не различались тактильно, поэтому при пользовании аксессуаром не глядя трудно было определить верхнюю и нижнюю стороны. Мелкие размеры. Он был настолько миниатюрным, что легко мог упасть в любую узкую щель дивана. У новой модели размеры 136×35×9,25 мм, вес 63 г. У старой 124 х 38 х 6,3 мм, вес 47 г. Толщина предыдущей версии почти в полтора раза меньше, все остальные параметры корпуса тоже ниже.

Откройте «Пункт управления»

Нажмите «Пульт Apple TV Remote»

Выберите в списке устройство Apple TV

При появлении запроса следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести четырехзначный пароль на iPhone, iPad или iPod touch. Используйте Siri Remote, чтобы ввести четырехзначный пароль на Apple TV

Производительность: ощутимый прогресс

Картинка: такая, какой ее задумывали

Откройте раздел «Настройки» на Apple TV

Разблокируйте iPhone

Перейдите в меню «Видео и аудио» на Apple TV

Перейдите во вкладку Color Balance

Поместите iPhone в центр экрана телевизора на расстоянии 2,5 см

Дождитесь завершения калибровки

Программное обеспечение: кино, экосистема, умный дом

Сердце умного дома. Приставка дает возможность управлять устройствами HomeKit. В этом плане она заменяет iPhone и оказывается более практичной — смартфон может разблокировать лишь один член семьи и соответственно управлять умным домом тоже. К приставке есть доступ у каждого, и любой член семьи сможет настроить яркость и цветопередачу лампочек, включить умный чайник, кондиционер или активировать робота-пылесоса.

Показ файлов из iCloud на большом экране и тесная интеграция с другими устройствами. На дисплее телевизора вы можете вывести изображения из галереи, снятые на iPhone. Предустановлены Apple Music, Apple TV+ с уже отобранными музыкой и кино. Можете начать просмотр фильма или сериала на iPad или iPhone, а продолжить на Apple TV. Также на экран телевизора, сопряженного с Apple TV, можно транслировать экран iPhone, iPad или iPod touch. Удобно при разговоре по видеосвязи сразу с несколькими членами семьи. Также на экран телевизора, сопряженного с Apple TV, можно транслировать экран iPhone, iPad или iPod touch. Удобно при разговоре по видеосвязи сразу с несколькими членами семьи.



Подключите iPhone, iPad или iPod touch к той же сети Wi-Fi, что и Apple TV

Откройте Пункт управления

Нажмите «Повтор экрана»

Выберите в списке устройство Apple TV

Если на экране телевизора появится пароль AirPlay, введите его на устройстве iOS или iPadOS Вот, как это сделать:

В коробке лежат четыре компонента: сама приставка, пульт Siri Remote, черный кабель питания с USB-A и белый кабель USB-A—Lightning для зарядки пульта. Вопрос к набору: почему среди кабелей нет HDMI? Его качество влияет на показ изображения, особенно если вы смотрите видео в 4K.Внешне ТВ-приставка вообще не изменилась. Это по-прежнему черная прямоугольная коробочка с логотипом Apple на верхней панели. Поставьте первое и второе поколения Apple TV 4K рядом, разницы не будет видно, вы просто не отличите девайсы, если предшественник не стал потрепанным за время пользования.Покрытие сверху матовое с глянцевой эмблемой Apple TV, по бокам блестящее. Размер приставки — 35 х 98 х 98 мм, вес — 425 г. Эта коробочка органично вписывается в интерьер и аккуратно выделяется логотипом Apple. Такова культура пользования продукцией бренда — с появлением айфонов «яблочко» на корпусе считается правилом хорошего тона.Вместе с новой Apple TV 4K компания представила пульт Siri Remote, пришедший на смену TV Remote. Главное отличие — визуальное. Как и предполагалось ранее, в новом пульте изменены расположение и форма кнопок. Теперь по центру размещена одна большая панель с сенсорным кольцом вокруг. У первого поколения кнопки располагались в два ряда и были одинаковыми по размеру за исключением клавиш регулировки громкости.Сзади пульт слегка скруглен и поэтому лучше ложится в руку, по центру задней панели размещен логотип. Грани острые, наподобие iPhone 12, внизу расположен порт для зарядки Lightning, справа отдельно стоит кнопка вызова Siri. Все остальные кнопки черные и круглые, расположены на передней панели.В Siri Remote также нет акселерометра и гироскопа. Это не даунгрейд, компания убрала их за ненадобностью. В первом поколении предлагала использовать пульт в качестве игрового контроллера. Акселерометр и гироскоп нужны были для определения наклона, например, в гонках. Позже появилась поддержка оригинальных геймпадов от PlayStation и Xbox, поэтому от идеи отказались.В Siri Remote решены две проблемы пульта от приставки первого поколения:Вторая проблема оказалась решена, поэтому Apple отказалась от добавления AirTag в Siri Remote. Это стереотип: пульт от телевизора постоянно теряется. Apple сомневается, что новый аксессуар будет это делать, его корпус достаточно большой, чтобы быть заметным в интерьере.Важный плюс пульта — функциональность кнопки питания. По ней приставка активируется сама и также будит телевизор, о не нужно включать два устройства по отдельности.Кликпад — это и кнопки, и сенсор. Тут Apple предлагает выбор —управлять приставкой с помощью кнопок или касаниями. Мне больше понравился второй вариант — это более привычно после работы с тачпадом на MacBook, а кнопки на пульте слишком жесткие. Впрочем, последнее — закономерное явление: в противном случае, аксессуар, постоянно валяющийся в самых неожиданных местах и на который все случайно садятся, генерировал бы слишком много рандомных нажатий. В управлении сенсором больше всего понравилось взаимодействие с плеером YouTube: вы просто водите пальцем по сенсору и останавливаете его на нужной минуте, одна команда.Apple TV также можно управлять с помощью iPhone, iPad или iPod touch.Вот, как перевести устройство в режим пульта:Apple TV 4K второго поколения получил процессор A12 Bionic. С ним приставка стала самой производительной в мире.Максимальная скорость интернета тоже возросла — Apple TV 4K второго поколения поддерживает Wi-Fi 6, в ней стоит модуль стандарта 802.11ax. Если тариф провайдера это предусматривает, максимальная скорость передачи данных будет выше, чем с Wi-Fi 5 (802.11ac). Соединение также будет более стабильным — последний стандарт Wi-Fi предусматривает увеличенное количество подключений — к нему можно подключить сразу десяток девайсов, и от этого скорость передачи данных не снизится.Количество и тип разъемов не изменились. У нового поколения приставки и ее предшественницы их три — порт для подключения питания, HDMI и Ethernet. Стандарт Bluetooth у обеих приставок одинаковый — 5.0.Максимальное разрешение картинки у обеих приставок — 4К (3840x2160). Максимальная кадровая частота — 60 кадров в секунду. Аппаратное обновление позволило улучшить показ видео в HDR.Нововведение — функция цветового баланса. Она доступна тем, у кого есть iPhone с датчиками TrueDepth. С этой возможностью цветопередача становится именно такой, какой ее задумывал производитель.По словам Apple, функция нужна, чтобы компенсировать неправильное отображение цветов. Оно может проявляться из-за неправильной цветовой калибровки некоторых экранов, проблема на вызвана приставкой.Чтобы настроить правильное отображение цветов, компания решила использовать iPhone. Вот как это сделать:Первая настройка типична для Apple: экосистема все делает так, чтобы процесс занял минимум времени и потребовал как можно меньше действия от пользователя. iPhone сразу распознает потенциально новое устройство в экосистеме, предлагает его сопрячь и все настроить. Эта функция понравится тем, для кого это не первая приставка от компании из Купертино — все данные из iCloud восстанавливаются парой кликов.Операционная система tvOS быстра. В ней нет багов, а поддержка разработчика на высшем уровне — обновления выходят регулярно. Зависания и перезагрузки исключены, в процессе пользования у нас не было ни одной ошибки программного обеспечения.tvOS позволяет использовать Apple TV не как ТВ-приставку. Два основных кейса:

Итог







Как мы уже сказали, на языке айфонов новые iMac и iPad Pro — новая цифра, а ТВ-приставка — поколение «S». Поэтому рациональный подход таков: брали предыдущее поколение — тогда продолжайте пользоваться им, хотите окунуться в мир ТВ-приставок или перейти с Apple TV HD — смело выбирайте самый быстрый девайс на рынке.Купить Apple TV 4K можно минимум для трех задач: кино, тесная интеграция с айфоном (например, для просмотра фотографий из галереи на большом экране) и улучшение умного дома.Это самое доступное устройство от компании из Купертино. Новая Apple TV 4K стоит 16 990 рублей, что минимум вдвое дешевле самых доступных iPhone (от 40 000 рублей за SE второго поколения) и iPad (30 000 рублей за iPad восьмого поколения). При этом, перечисленные девайсы ограничены по функциональности на фоне флагманов, Apple TV 4 — самое совершенное устройство бренда в этом направлении. Поэтому его еще можно купить просто если вы давно не обновляли устройства, и хочется новых впечатлений.