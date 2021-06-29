По данным FrontPageTech, компания Apple оснастит сотрудников нагрудными видеокамерами. Тем самым она надеется остановить распространение утечек о ещё не анонсированных продуктах, готовящихся к выпуску.
Будут использоваться камеры Axon Body — те же самые, которые применяются сотрудниками правоохранительных органов в США. Подобные видеорегистраторы используют и российские должностные лица, находящиеся в прямом контакте с гражданами, например, сотрудники ФСИН и ГИБДД (для фиксации возможных противоправных действий как с их стороны, так и со стороны граждан).
Компания Apple считает, что кто-то из её сотрудников методично сливает на сторону информацию о ещё не выпущенных продуктах. В последние недели она усилила давление на тех, кто выкладывает эту информацию и угрожает им судебным преследованием. Об этом говорили журналист Джон Проссер, 3D-дизайнер Джермейн Смит и информатор Kang из Китая. По их словам, Apple усиленно ищет те, кто сливает данные о внешнем виде засекреченных устройств, а им по американскому законодательству может грозить огромный штраф за раскрытие коммерческой тайны.
Записи с камер, вероятно, будут храниться централизованно, а служба безопасности Apple сможет просматривать их. Впрочем, намного больше внимания будет привлекать отсутствие этих записей у того или иного сотрудника (например, из-за того, что он отключил камеру в определённый момент).
Сведения о продуктах Apple представляют интерес как для общественности, так и для конкурентов компании. Многочисленные китайские производители стараются опередить Apple, чтобы выпустить продукцию в том же дизайне (или хотя бы аксессуары для этой продукции, как часто бывает в случае с чехлами для смартфонов и планшетов). Так называемые инсайдеры, которые публикуют информацию о не анонсированных новинках Apple и рисуют их внешний вид, как правило, получают эту информацию анонимно, поэтому не всегда уверены в её достоверности.
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Передвижение сотрудников компании по офису регламентируется допуском заложенным в электронный пропуск. Проще говоря сотрудник имеет допуски к информации , которые дают возможность посещать тот или иной сектор, каждое посещение отслеживается СБ, но то что человек делал в конкретном месте( архив или офис с высоким допуском) СБ отследить не может. Вот они и решили всем раздать персональные средства визуального контроля.