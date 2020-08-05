Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, чёрном и белом цветах — 99 990 рублей за версию с 256 ГБ и 119 990 рублей за версию с 512 ГБ

Galaxy Note20 в цвете графит, мятном и бронзовом — 79 990 рублей за версию с 256 ГБ

Galaxy Tab S7+ в бронзовом, черном и серебряном цветах — 79 990 рублей за версию с LTE и 69 990 рублей за версию с Wi-Fi

Galaxy Tab S7 в бронзовом, черном и серебряном цветах — 57 990 рублей за версию с Wi-Fi и 64 990 рублей за версию с LTE

Galaxy Watch3 — 34 990 рублей за версию 45 мм в черном и бронзовом цветах и 29 990 рублей за 41 мм в бронзовом и серебряном цветах

Galaxy Buds Live в бронзовом, черном и белом цветах — 13 990 рублей

За Galaxy Note20 Ultra — наушники Galaxy Buds Live

За Galaxy Note20 — наушники Galaxy Buds+

За Galaxy Tab S7 или S7+ — чехол-клавиатуру

За Galaxy Watch3 — дополнительный кожаный ремешок







Компания Samsung анонсировала выпуск новых флагманских продуктов: смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, складной смартфон Galaxy Z Fold2, планшеты Tab S7 и Tab S7+, смарт-часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.В обновленную линейку Galaxy Note вошли две модели — Galaxy Note20 и Note20 Ultra. В Galaxy Note20 используется экран Infinity-O Display диагональю 6,9 дюйма с разрешением 3088×1440 пикселей, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Exynos 990 с модемом 5G, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256- или 512-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки. Фронтальная камера 10-мегапиксельная, а основная камера тройная (12+12+64 Мп) и поддерживает 3-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум.В Galaxy Note20 Ultra используется изогнутый по бокам экран Infinity-O Display диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и поддержкой HDR10+, процессор Exynos 990 с модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки. Фронтальная камера 10-мегапиксельная, а основная камера тройная (12+108+12 Мп) и поддерживает 5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум.Обновленный S Pen обладает 4096 градациями силы нажатия, пять новых жестов упрощают навигацию между приложениями. Например, чтобы вернуться на домашний экран или сделать скриншот, достаточно взмаха кистью. Смартфоны получили обновлённые инструменты для работы и лёгкую синхронизацию с другими устройствами, а в приложении Samsung Notes появилась функция автосохранения написанного и синхронизации с планшетом или ПК. Благодаря этому заметки пользователя можно записывать на одном устройстве, а редактировать — на другом. Samsung Notes автоматически выравнивает рукописный текст в аккуратные записи. С помощью функции записи звука во время создания заметок можно в дальнейшем легко находить выделенный текст. Новый инструментарий работы с PDF-файлами позволяет делать пометки к документам, комментировать и выделять фрагменты текста.Интеграция с Windows 10 открывает доступ к работе с мобильными приложениями прямо на ПК: теперь можно отправлять сообщения, управлять уведомлениями, синхронизировать фото, а также совершать и принимать звонки с компьютера. До конца года у пользователей появится возможность запускать несколько приложений на одном экране компьютера. Samsung Notes синхронизируется с Microsoft OneNote и Outlook, а напоминания — с Microsoft Outlook, To Do и Teams.Камера смартфонов Galaxy Note20 позволяет снимать видео с разрешением до 8K, соотношением сторон 21:9 и скоростью 24 кадра в секунду. Режим Pro Video с настраиваемыми фокусировкой, звуком, экспозицией, инструментами для регулировки скорости зума и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении FHD подходит для создания кинематографических роликов. Направление записи звука на новых смартфонах можно регулировать. Камера Galaxy Note20 Ultra оснащена автофокусом с лазерным сенсором.Samsung DeX обеспечивает беспроводное подключение смартфонов серии Galaxy Note20 к телевизорам с функцией Smart TV. При использовании двух экранов можно, например, обмениваться текстовыми сообщениями и одновременно с этим смотреть фильмы.Galaxy Tab S7 и Tab S7+ — планшеты, сочетающих в себе функции ПК, портативность планшета и возможности подключения к смартфону. Новинки оснащены дисплеями диагональю 11 дюймов и 12,4 дюйма с частотой обновления до 120 Гц.Планшеты оснащены процессором Snapdragon 865+, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтным накопителем со слотом для карты памяти, модулями LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, четырьмя динамиками от AKG, сканером отпечатков пальцев и стилусом. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная камера двойная (13+5 Мп). Ёмкость аккумулятора в модели Galaxy Tab S7 — 8000 мАч, в Galaxy Tab S7+ — 10090 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью до 45 Вт.На Galaxy Tab S7 и Tab S7+ можно работать с электронным пером S Pen и чехлом-клавиатурой, которая будет продаваться отдельно. Благодаря синхронизации устройств экосистемы при создании заметок можно использовать экран планшета. В планшете можно настроить точку доступа для подключения других девайсов Galaxy. Кроме того, Galaxy Tab S7 и S7+ можно использовать как дополнительный дисплей к основном экрану компьютера Samsung.Galaxy Watch3 — смарт-часы с трекером фитнес-целей и параметров здоровья пользователя. Он обладают вращающимся безелем, дизайном классических часов, сенсорным экраном со сменными циферблатами, а также датчиками для измерения уровня кислорода в крови, артериального давления и возможностью снятия показаний электрокардиограммы. Встроенная функция оповещения о падениях круглосуточно следит за безопасностью пользователя. При регистрации возможной травмы устройство предложит отправить оповещение четырём предварительно указанным контактам.В приложении Running Analysis для занятий бегом появилась функция VO2 max. С ее помощью можно проводить кардиотренировки, измеряя объем усваиваемого кислорода. Тем, кто хочет оставаться в форме даже дома, в приложении Samsung Health доступно более 120 программ, прогресс которых можно отслеживать на умных носимых устройствах.Беспроводные наушники Galaxy Buds Live с эргономичной формой, которая повторяет анатомическую форму ушной раковины для комфортной посадки при длительном использовании. Наушники создавались совместно со специалистами AKG. Они оснащены 12-миллиметровымм динамиками с дополнительным басовым каналом. Адаптивная система из трёх микрофонов (2 внешних и 1 внутренний) и встроенный вибрационный датчик костной проводимости обеспечивают распознавание и передачи голоса при разговорах или записи звука.Технология активного шумоподавления открытого типа позволяет отгородиться от внешнего шума при прослушивании музыки или, наоборот, настроить усиление звука окружающей среды.Складной смартфон Galaxy Z Fold2 получил два дисплея Infinity-O почти без рамок — 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Устройство будет выпускаться в двух цветах: черном и бронзовом. О старте продаж Galaxy Z Fold2 будет объявлено позже.Новинки поступят в продажу 21 августа:При оформлении устройств по предзаказу 5 по 20 августа предусмотрены подарки: