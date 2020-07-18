5 августа Samsung проведёт мероприятие Unpacked, на котором покажет смартфоны серии Galaxy Note20 и другие устройства. Среди новинок будут беспроводные наушники Galaxy Buds Live, информацию о которых слили в сеть.
В твиттере появился небольшой фрагмент презентационного видео, из которого становится понятно, как выглядят эти наушники, а также раскрывается, что они будут поддерживать активное шумоподавление. Для Samsung это первые по-настоящему беспроводные наушники, обладающие такой возможностью.
В сеть также просочилось несколько фотографий Galaxy Buds Live. На одной из них отчётливо показан дизайн наушников. Судя по снимку, у них эргономичный дизайн, защищённый металлической сеткой динамик, микрофоны для шумодава и функции гарнитуры, а также несколько датчиков (вероятно, для слежения за физическими показателями пользователя).
По данным сайта Gizmodo, время автономной работы Galaxy Buds Live при включенной системе шумоподавления составляет 6 часов. Подзарядка осуществляется от чехла.
Наушники Galaxy Buds Live будут выпускаться в различных расцветках, в том числе в бронзовой. Точно такой же цвет, как ожидается, будет у Galaxy Note20 Ultra. В Великобритании эта модель будет продаваться за 179 фунтов (чуть больше 16 тысяч рублей).
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В твиттере появился небольшой фрагмент презентационного видео, из которого становится понятно, как выглядят эти наушники, а также раскрывается, что они будут поддерживать активное шумоподавление. Для Samsung это первые по-настоящему беспроводные наушники, обладающие такой возможностью.
Galaxy Beans pic.twitter.com/uJBO2BZbKB— WalkingCat (@h0x0d) July 17, 2020
В сеть также просочилось несколько фотографий Galaxy Buds Live. На одной из них отчётливо показан дизайн наушников. Судя по снимку, у них эргономичный дизайн, защищённый металлической сеткой динамик, микрофоны для шумодава и функции гарнитуры, а также несколько датчиков (вероятно, для слежения за физическими показателями пользователя).
По данным сайта Gizmodo, время автономной работы Galaxy Buds Live при включенной системе шумоподавления составляет 6 часов. Подзарядка осуществляется от чехла.
Наушники Galaxy Buds Live будут выпускаться в различных расцветках, в том числе в бронзовой. Точно такой же цвет, как ожидается, будет у Galaxy Note20 Ultra. В Великобритании эта модель будет продаваться за 179 фунтов (чуть больше 16 тысяч рублей).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru