Компания Samsung анонсировала выпуск модифицированной версии смартфона Galaxy Z Flip. В отличие от модели, представленной в феврале, новинка получила улучшенный процессор с поддержкой 5G.
В Galaxy Z Flip 5G используется чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus со встроенным 5G-модемом, а в остальном этот смартфон не изменился. Главная особенность Galaxy Z Flip — складывающийся пополам гибкий экран. Этот смартфон можно раскрыть на 90 градусов и использовать его в таком режиме для съёмки фото и видео без штатива, видеозвонков или просмотра видеозаписей.
В этом смартфоне используется складной экран с матрицей Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон, а также встроенный во внешнюю сторону корпуса вспомогательный экран диагональю 1,1 дюйма. Кроме того, в наличии 8 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель, основная камера с двумя 12-мегапиксельными сенсорами, 10-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор ёмкостью 3300 мАч. В качестве операционной системы применяется Android 10 с оболочкой One UI.
Galaxy Z Flip 5G будет выпускаться в двух новых цветах — Mystic Bronze и Mystic Gray. Продажи в некоторых странах мира начнутся 7 августа. В США он будет стоить 1450 долларов, то есть на 70 долларов дороже, чем оригинальная модель, лишённая поддержки 5G.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru