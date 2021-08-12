





Отделившийся от Huawei бренд Honor представил флагманскую линейку Magic 3. Новинки получили топовые характеристики и встроенные сервисы Google.Honor Magic 3 Pro получил загнутый по бокам экран Flex OLED диагональю 6,76 дюйма с разрешением 2772×1344 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и точностью цветопередачи Delta E < 0,8. В качестве аппаратной платформы использован Qualcomm Snapdragon 888+ со встроенным 5G-модемом и многослойной графеновой системой охлаждения.Фронтальная камера обеспечивает 100-градуный охват изображения и дополнена 3D-датчиком для сканирования лица. Основная камера оснащена пятью датчиками, скомпонованными в круглый блок. Главный сенсор обладает разрешением 50 Мп и светосилой f/1.9, которой достаточно для получения качественных снимков в полумраке и темноте, телевик 64-мегапиксельный, с оптической стабилизацией и поддержкой зума (3,5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 100-кратный цифровой). Также в наличии 64-мегапиксельный датчик для увеличения захвата света и повышения качества изображения на фото и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Для фокусировки используется лазерная система 8x8 dToF.Видеосъёмка на Honor Magic 3 Pro сертифицирована по стандарту IMAX Enhanced, смартфон может снимать в режиме Magic-Log (Log+3D LUT, 10 бит) с качеством, близком к кинематрографическому. Динамики стереофонические, с поддержкой технологии объёмного звучания DTS:X.Аккумулятор обладает ёмкостью 4600 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка от 66-ваттного адаптера и 50-ваттная беспроводная зарядка. Корпус смартфона выполнен из стекла и обладает защитой по стандарту IP68, благодаря чему устройство можно погружать в воду на непродолжительное время без риска повредить его.Honor Magic 3 чуть более простая модель. В ней отсутствует перископический модуль камеры, а лазерный автофокус не такой продвинутый. Honor Magic 3 Pro+, напротив, можно считать суперфлагманом, эта модель получила керамический корпус, 64-мегапиксельный ультраширик вместо 13-мегапиксельного, скоростной фазовый автофокус Octa PD и больший объём памяти.Цены в Европе:Honor Magic 3 (8 + 256 ГБ) — 899 евроHonor Magic 3 Pro (8 + 256 ГБ) — 1099 евроHonor Magic 3 Pro+ (12 + 512 ГБ) — 1499 евро