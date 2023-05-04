Новый MacBook Air может стать огромным разочарованием для Apple

Фархад
MacBook Air

Портал DigiTimes сообщает, что поставщики Apple вовсю наращивают производство компонентов для ноутбуков в преддверии скорого анонса нового 15-дюймового MacBook Air. Они ожидают, что спрос на гаджет будет высоким, но сама компания строит более пессимистичные прогнозы.

Аналитики и отраслевые источники считают, что общие поставки MacBook сократятся в 2023 году из-за «разочаровывающих» продаж в первом полугодии. Кроме того, новый 15-дюймовый MacBook Air может быть «не таким притягательным по сравнению с предыдущими ноутбуками бренда». Возможно, в Apple придерживаются аналогичного мнения.

Интересно, что на днях журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл ключевые изменения в будущем компьютере Apple и назвал сроки выхода устройства. По его словам, единственными отличиями большого Air от 13-дюймовой модели станут увеличенная диагональ экрана и аккумулятор большей ёмкости. При этом новинка сохранит базовый чип M2 с различными конфигурациями графических ядер. С такими характеристиками модель вряд ли будет пользоваться высоким спросом у владельцев MacBook последних нескольких лет.

Ожидается, что компания представит его на конференции WWDC 5 июня.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Европа запретила Apple урезать порт USB-C в iPhone 15
Apple добавила 20 новых игр в свой аналог Game Pass. Есть даже «Черепашки-ниндзя»
Apple рассказала о новых правилах зарядки iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+5097
tellurian
Если будет цена хорошая, будут брать.
Тут главное не жадничать.
час назад в 09:18
#
tellurian
+5097
tellurian
Последний отчёт, который был представлен вчера, показал спад продаж планшетов и компьютеров. Рост продаж айфонов.
Людям не до них. Да и цены выросли.
Если нужны продажи, пусть снижают цены.
Средняя цена айфона почти 1000$ стала.
час назад в 09:38
#
+39
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
По идее air должен быть идеальным решением для удаленщиков, ибо экран и эргономика на уровне, а мощность для удаленных задач не нужна… Вопрос цены…
26 минут назад
#