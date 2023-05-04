Новый MacBook Air может стать огромным разочарованием для Apple

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Портал DigiTimes сообщает, что поставщики Apple вовсю наращивают производство компонентов для ноутбуков в преддверии скорого анонса нового 15-дюймового MacBook Air. Они ожидают, что спрос на гаджет будет высоким, но сама компания строит более пессимистичные прогнозы.Аналитики и отраслевые источники считают, что общие поставки MacBook сократятся в 2023 году из-за «разочаровывающих» продаж в первом полугодии. Кроме того, новый 15-дюймовый MacBook Air может быть «не таким притягательным по сравнению с предыдущими ноутбуками бренда». Возможно, в Apple придерживаются аналогичного мнения.Интересно, что на днях журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл ключевые изменения в будущем компьютере Apple и назвал сроки выхода устройства. По его словам, единственными отличиями большого Air от 13-дюймовой модели станут увеличенная диагональ экрана и аккумулятор большей ёмкости. При этом новинка сохранит базовый чип M2 с различными конфигурациями графических ядер. С такими характеристиками модель вряд ли будет пользоваться высоким спросом у владельцев MacBook последних нескольких лет.Ожидается, что компания представит его на конференции WWDC 5 июня.