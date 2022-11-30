Nvidia выпустила видеокарту за полмиллиона рублей

Компания Nvidia выпустила в продажу видеокарту RTX A6000. Она предназначена не для игр, а для профессиональной деятельности и по многим параметрам обходит самую топовую геймерскую карточку GeForce RTX 4090.
Карта RTX A6000 основана на архитектуре Ada Lovelace (той же самой, что используется в серии GeForce RTX 40) и оснащена процессором AD102 с 18176 ядрами CUDA, что на 11% больше, чем у GeForce RTX 4090. Система охлаждения представляет собой массивный металлический радиатор, тепло от которого отводится с помощью всего одного вентилятора. Максимальный уровень тепловыделения на треть ниже, чем у GeForce RTX 4090, и составляет всего 300 Вт.
RTX A6000 предназначена для работы с графикой и рендеринга видео, о чём говорит увеличенный до 48 ГБ объём видеопамяти стандарта GDDR6 (в современных игровых картах обычно 10 или 12 ГБ). Используется 384-битная шина, обеспечивающая скорость передачи данных до 20 Гбит/с и пропускную способность до 960 ГБ/с.
Несколько американских интернет-магазинов уже торгуют картами Nvidia RTX A6000 по ценам от 7400 до 8200 долларов (450-500 тысяч рублей). Предыдущие модели профессиональной серии RTX A стоили примерно столько же. В России она пока не продаётся и, возможно, не будет.