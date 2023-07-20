Объявлен запуск бренда современной электроники Digma Pro

DIGMA PRO ― это суббренд потребительской электроники DIGMA. В рамках своей презентации линейки стильных и технологичных устройств, были представлены три варианта ноутбука и две модели моноблоков.Sprint M ― базовая линейка лэптопов, подходящая для выполнения как рабочих задач, так ресурсоемких. Устройства оснащены IPS-экраном на 15.6″ с разрешением Full HD. Доступны процессоры Intel Core i3, i5 или i7, или AMD Ryzen 3, 5 с оперативной памятью на 8/16 Гб и SSD на 256/512 Гб. Емкость аккумулятора зависит от процессора ― 4500 мАч у моделей на Intel, и 4700 мАч на Ryzen.Fortis M выделяется алюминиевым корпусом и более строгим дизайном, а также производительными процессорами: на выбор также доступны Intel Core i3, i5 или i7, AMD Ryzen 3 или 5, но тактовая частота у них выше. Устройства имеют IPS-экран на 15.6″ с разрешением Full HD, оперативная память на 8/16 Гб и внутренняя на 256/512/1024 Гб. Емкость аккумулятора у модели на Intel Core i3 составляет 5500 мАч, у всех остальных — 4250 мАч.Magnus M ― флагманская модель, обладающая наивысшей производительностью. Яркий IPS-экран на 16.1″ с разрешением 2K дополнен высокой частотой обновления в 165 Гц. На выбор доступны модели с энергоэффективным процессором Ryzen 5, либо производительными Ryzen 7 и 9. У всех моделей доступно 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб. Для поддержания высокой автономности устройства оснащены аккумулятором на 6060 мАч.Моноблоки AiO 23i комплектуются IPS-дисплеем с диагональю 23.8″ с разрешением 1920×1080. Доступны процессоры Intel Core i3, i5 или i7. Оперативная память ― DDR4 на 8/16 ГБ и SSD на 256/512/1024 Гб.Моноблоки AiO 27i имеют IPS-дисплей с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920×1080. Они комплектуются процессорами Intel Core i5 10210U или Intel Core i5 1165G7, обе конфигурации с видеокартой Intel UHD Graphics на 2048 Мб и оперативной памятью на 8/16 ГБ.Твердотельные накопителей DIGMA PRO Top P8, оснащены современным высокопроизводительным контроллером Phison PS5018-E18 и флеш-памятью 3D TLC Micron B47R — одной из лучших на рынке по скорости. Доступны 3 модели с объемом памяти 1, 2 и 4 ТБ.Кроме этого в рамках презентации были анонсированы ближайшие новинки бренда ― современные планшеты, твердотельные накопители (SSD), стильные мониторы и телевизоры, релиз которых намечен на конец 2023 — начало 2024 года.