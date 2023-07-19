Nokia представила идеальную «звонилку» за копейки

Артем
dzfhfgh.jpg
Фото: Nokia

Новая итерация кнопочного телефона Nokia 150 стартовала в Китае. Она поддерживает только 2G-связь и привычные для данного формата функции.

Современные смартфоны являются практически идеальным инструментом для отдыха и выполнения рабочих задач. Однако многие предпочитают увесистым смартфонам, компактные «звонилки». Они легкие и не отвлекают широким набором функций от важных дел.

Компания Nokia продолжает выпуск таких гаджетов и представила новую модель кнопочного телефона. Nokia 150 получил 2,4-дюймовый экран, с удобной клавиатурой и громким динамиком на задней панели. Для быстрого отключения звука достаточно зажать «#», а к цифровым клавишам можно привязать быстрый набор определенных контактов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Новинку снабдили встроенным аккумулятором емкостью 1450 мА·ч, FM-радио и простенькой камерой. Любимые треки можно скинуть на карту памяти объемом до 32 ГБ и подключить обычные проводные наушники. И конечно не обошлось без легендарной «Змейки».
Nokia 150 доступна в Китае в красном, синем и черном цветах, корпус изготовлен из прочного поликарбоната, который защитит телефон от падения. Стартовая цена составляет 229 юаней (~2800 рублей).
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
IT Home
Cсылки по теме:
Ультраредкие кроссовки Apple выставили на торги за огромную сумму. Угадайте, во сколько их оценили
McLaren выпустил автомобиль за 360 млн рублей. Что в нём особенного?
Названа неоспоримая причина дождаться iPhone 16 Pro Max и не покупать iPhone 14 Pro Max

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+77
rosario
Вот надо такое же, но с lte, режимом модема, на kaios или обрезанном андроиде.
2 часа назад в 15:50
#