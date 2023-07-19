Nokia представила идеальную «звонилку» за копейки

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Новая итерация кнопочного телефона Nokia 150 стартовала в Китае. Она поддерживает только 2G-связь и привычные для данного формата функции.Современные смартфоны являются практически идеальным инструментом для отдыха и выполнения рабочих задач. Однако многие предпочитают увесистым смартфонам, компактные «звонилки». Они легкие и не отвлекают широким набором функций от важных дел.Компания Nokia продолжает выпуск таких гаджетов и представила новую модель кнопочного телефона. Nokia 150 получил 2,4-дюймовый экран, с удобной клавиатурой и громким динамиком на задней панели. Для быстрого отключения звука достаточно зажать «#», а к цифровым клавишам можно привязать быстрый набор определенных контактов.Новинку снабдили встроенным аккумулятором емкостью 1450 мА·ч, FM-радио и простенькой камерой. Любимые треки можно скинуть на карту памяти объемом до 32 ГБ и подключить обычные проводные наушники. И конечно не обошлось без легендарной «Змейки».Nokia 150 доступна в Китае в красном, синем и черном цветах, корпус изготовлен из прочного поликарбоната, который защитит телефон от падения. Стартовая цена составляет 229 юаней (~2800 рублей).