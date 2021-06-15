





В скором времени Huawei выпустит собственную операционную систему HarmonyOS 2.0 для смартфонов. Она уже доступна в виде бета-версии, поэтому пользователи выкладывают сравнения и небольшие обзоры.YouTube-канал Atnarr Tech опубликовал сравнение смартфонов, работающих на HarmonyOS 2.0 и iOS 15 — небольшой перевес оказался в пользу первого устройства. Смартфон Huawei чуть быстрее запускает приложения, чем iPhone, а навигация по интерфейсу более шустрая и плавная. Впрочем, если не сравнивать платформы лоб в лоб, вы вряд ли заметите разницу.Очевидное преимущество HarmonyOS 2.0 перед Android заключается в том, что операционная система занимает в памяти меньше места. Один из пользователей установил на свой смартфон HarmonyOS 2.0 вместо Android-оболочки EMUI 11 и заметил, что объём свободной памяти в накопителе увеличился на 7 ГБ.Частично, это можно объяснить тем, что в процессе перехода на новую ОС был удалён кэш и другие мусорные данные, которые накапливаются со временем. Пользователь также отметил, что после установки HarmonyOS 2.0 его смартфон стал работать примерно на 10% дольше, что говорит об экономичности этой операционной системы.