





Однако нужно ли говорить, что здоровье зубов важно для каждого? Запущенные случаи приводят к переживаниям из-за необходимости продолжительного лечения, наносят серьезный удар по кошельку, а игнорирование проблем, в конечном счете, может драматично сказаться в целом на качестве жизни. В докладе ВОЗ отмечают, что для всех без исключения людей тщательная чистка — наиболее эффективный способ предотвращения заболеваний полости рта. А стоматологи добавляют, что одним из лучших инструментов для этого являются электрические зубные щетки. Но какую же выбрать? Попробуем ответить на этот вопрос вместе с компанией Oclean, одним мировых лидеров в технологиях ухода за полостью рта. А выпускаемая ими щетка Oclean Xpro объединяет в себе лучшие разработки. Вот, чем она интересна:Oclean Xpro оснащена двигателем, обеспечивающим до 42 000 оборотов насадки в минуту. Такая скорость моментально создает микропузырьки, повышающие качество чистки зубов и позволяющее быстрее добиваться отличных результатов. Кроме того, в самой насадке используются антибактериальные износостойкие щетинки DUPONT, а специально подобранная форма идеально справляется с очисткой даже самых труднодоступных мест. В конечном счёте, сочетание изгиба насадки, качественных щетинок и скорости до 700 оборотов в секунду обеспечивают профилактику образования зубного камня, эффективно удаляют налет и помогают избавиться от пятен на эмали.Oclean Xpro — первая на рынке электрическая щетка, в которой есть сенсорный экран. Свайпами происходит смена режимов, выбор интенсивности и продолжительности чистки. А после завершения на дисплее отображается количество набранных очков за качественную чистку. Вроде бы мелочь, но такая геймификация идет на пользу и помогает вырабатывать привычку лучше следить за гигиеной полости рта. Если говорить про наличие дисплея в целом, с его помощью выбор режимов и параметров происходит более наглядно, чем у оснащённых только кнопками щёток. А по сравнению с другими умными щетками преимущество в том, что для многих действий не нужно брать в руки смартфон и запускать приложение — опции доступны на экранчике.Встроенный 6-осевой гироскоп щетки Oclean Xpro распознает направление движения насадки и траекторию чистки зубов, а высокая чувствительность этого датчика позволяет анализировать и оценивать даже небольшие изменения в положении щетки внутри ротовой полости. Программное обеспечение использует фирменный алгоритм, который делит верхнюю и нижнюю челюсти на 8 зон и помогает следить за тем, чтобы все они получали достаточно ухода в процессе чистки. Это помогает выработать привычку уделять необходимое внимание не только самым доступным зонам ротовой полости, но также следить за тем, чтобы сложные участки были очищены не менее качественно.Пусть даже щетка Oclean Xpro оснащена экраном, не все функции и настройки может быть удобно выбирать только с его помощью. Для некоторых задач нельзя обойтись без удобного мобильного приложения, которое учитывает потребности и пожелания к чистке зубов разных людей. В зависимости от индивидуальных особенностей в приложении можно выбирать заранее заготовленные сценарии для деликатной чистки, отбеливания, борьбы с зубным налетом и камнем, а также менять отдельные параметры этих сценариев, чтобы использование Oclean Xpro было максимально эффективным и персонализированным.Oclean Xpro удачно сочетает в себе передовые стоматологические разработки самой щетки с умными функциями, превращающими ее в удобный и функциональный гаджет. В этом продукте мы имеем щетку с правильно подобранной формой насадки и качественным материалом щетинок, мощным двигателем, приложением для смартфонов, гироскопом для оценки качества чистки сложных участков, а также расширенной функциональностью за счет сенсорного дисплея на корпусе, что мотивирует чаще менять параметры чистки и выбирать наиболее подходящие сценарии для гигиены полости рта.