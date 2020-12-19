Топ 5 электрических зубных щеток в 2020 году







Исследование Global Burden of Disease за 2017 год утверждает, что около половины населения сталкиваются с теми или иными проблемами полости рта. Приближение Нового года — хороший повод завести полезные привычки и задуматься о практичных подарках себе и близким. Например, выбрать электрическую зубную щетку, которая обеспечит намного более качественный уход за полостью рта. И вот, пять моделей, на которые стоит обратить внимание.Эта электрическая щетка удобна в работе, обеспечивает качественную чистку зубов и сделана из надежных и тактильно приятных материалов.Oclean Xpro — первая умная электрическая зубная щетка, оснащенная сенсорным экраном, и получившая в 2020 году многочисленные рекомендации блогеров и технических изданий. Двигатель может развивать скорость до 42 000 оборотов в минуту, что обеспечивает профессиональную очистку полости рта. При такой скорости количество совершаемых Oclean Xpro движений за две минуты примерно равно результаты чистки обычной щёткой за целый месяц.Для удобства использования щетка оснащена сенсорным дисплеем, который похож на экранчик трекера Mi Band. С его помощью можно выбирать один из 4 режимов чистки и настраивать 32 уровня интенсивности. Кроме того, пользователи могут проверить в реальном времени слепые зоны, то есть участки, которые не были достаточно качественно очищены. Для этого в Oclean Xpro установлен 6-осевой гироскоп. Щетка также может подключаться к смартфону, для неё есть фирменное приложение на iOS и Android. Там доступно около 20 сценариев с разными целями, например, чистка зубов, массаж дёсен или отбеливание. Можно выбирать из предустановленных или настраивать собственные сценарии.Если вам когда-нибудь было интересно, какими электрическими щетками стоматологи пользуются дома, одним из популярных вариантов окажется именно эта модель.Oclean Air — первая электрическая зубная щетка с технологией Quiet Sonic для практически бесшумной чистки зубов. С ней вы никогда больше не помешаете окружающим из-за звука двигателя, так что комфортно пользоваться можно в любое время и в любом месте. Чистка осуществляется за счет технологии Ultrasonic Signal с частотой более 20 000 Гц, что обеспечивает тихий и приятных уход за полостью рта. Дополнительный комфорт дает быстрая магнитная USB зарядка, полностью подпитывающая встроенные аккумулятор энергией за 2.5 часа. А полного заряда батареи хватает на 40 дней использования.Одна из лучших электрических зубных щеток, когда-либо созданная инженерами Philips, к тому же, она оснащена технологией Sonicare ProtectiveClean.