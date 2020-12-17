Этот год оказался достаточно богат на различные аксессуары для поддержания здоровья и тонуса. Что неудивительно, ведь сейчас, когда по всему миру бушует коронавирус, это стало необычайно важно. Свежая тенденция и один из главных трендов: производители начали добавлять в фитнес-браслеты дополнительные датчики, например, пульсиоксиметр для измерения уровня кислорода в крови. В нашей предновогодней подборке — новые модели фитнес-браслетов, которые останутся актуальными ещё долго и прекрасно подойдут в качестве подарка людям, которые вам небезразличны.
Xiaomi Mi Band 5 — примерно от 2080 р.
Один из наиболее покупаемых в настоящее время фитнес-браслетов. В сравнении с прошлым поколением у него заметно увеличенный экран, но корпус примерно такого же размера и тоже с защитой от воды. Браслет измеряет пульс, считает шаги и калории, следит за качеством сна, поддерживает 11 видов тренировок, а также умеет показывать уведомления со смартфона, управлять плеером и камерой. Заряжать его стало проще — адаптер примагничивается к корпусу, вынимать гаджет из ремешка больше не нужно. Автономность — на уровне трёх недель без подзарядки.
Xiaomi Mi Band 4 NFC — примерно от 2270 р.
Всё ещё актуальная модель предыдущего поколения. Умеет почти то же самое, что и Band 5, но обладает чуть меньшим экраном, а зарядка менее удобная — нужно вынимать гаджет из ремешка и вставлять его в адаптер. Впрочем, он обладает несомненным преимуществом — поддерживает бесконтактные платежи, причём смартфон можно даже не брать с собой в магазин. К сожалению, привязать к нему можно карты далеко не всех банков («Сбер», например, не поддерживается, хотя есть принадлежащий ему сервис «ЮMoney», виртуальную карту которого можно выпустить бесплатно).
Amazfit Band 5 — примерно 3000 рублей
Странным образом этот браслет не так популярен, как Mi Band 5, хотя их оба производит одна и та же компания — Huami (но первый для себя, а второй по заказу Xiaomi).
Amazfit Band 5 выглядит точно так же, как Xiaomi Mi Band 5 и обладает теми же возможностями, но у него есть то, что в Apple назвали бы one more thing — встроенный пульсоксиметр. Это киллер-фича в условиях, когда высок риск подхватить где-нибудь коронавирус. Один из способов выявить признаки заражения на ранней стадии без медицинского теста — измерить содержание кислорода в крови. Если показатель SpO2 ниже нормы (90% или меньше), значит есть вероятность, что лёгкие уже поражены и нужно как можно быстрее обратиться к медикам.
Ему бы ещё поддержку NFC для бесконтактных платежей, но в российской версии браслета такого нет.
Обе модели Mi Band от Xiaomi, а также Band 5 от Amazfit поддерживают смену и настройку циферблатов в мобильном приложении. В будущем они, по слухам, научатся определять температуру тела, для этого потребуется лишь обновить прошивку.
Honor Band 6 — примерно от 3000 р.
Новая модель фитнес-браслета Honor получила экран с минимальными рамками — гораздо меньше, чем у других конкурирующих гаджетов. Из-за этого у него довольно большой циферблат (1,47 дюйма по диагонали) при относительно небольших габаритах корпуса. Honor Band 6 показывает уведомления со смартфона, считает шаги, поддерживает измерение пульса и уровня насыщенности крови кислородом, мониторит качество сна и работает до двух недель без подзарядки. Гаджет водонепроницаем и заряжается от магнитного адаптера.
Браслет выпускается в двух версиях — без NFC и с NFC. Вторую можно использовать для бесконтактных платежей в том числе в России, хотя на российском рынке эта модель официально ещё не представлена.
Samsung Galaxy Fit2 — 3490 р.
Новый фитнес-браслет Samsung умеет всё, что можно ожидать от подобного гаджета — отображает уведомления, считает шаги, дистанцию и сожжённые калории, поддерживает различные режимы спортивных тренировок, мониторит сон, круглосуточно измеряет частоту сердечных сокращений, может мягко будить вибрацией на запястье и напоминать о предстоящих событиях. Корпус защищён от воды, так что с этим браслетом можно принимать душ или плавать. Заявленная автономность — до 21 дня в зависимости от интенсивности использования. Подробный обзор — здесь.
Бонус
Почитайте наш обзор дешёвой копии Xiaomi Mi Band 5. Этот браслет продаётся по цене от 300 рублей, хотя заявлено, что он выглядит как оригинал, а умеет даже больше — считать шаги, измерять пульс, температуру и кислород в крови. На деле он бесполезен, абсолютно не стоит даже тех смешных тех денег, которые за него просят. Хуже подарка сложно придумать — при вас его может быть и не выкинут, но он гарантированно отправится в мусорку или на Avito через несколько дней использования.
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Xiaomi Mi Band 5 — примерно от 2080 р.
Один из наиболее покупаемых в настоящее время фитнес-браслетов. В сравнении с прошлым поколением у него заметно увеличенный экран, но корпус примерно такого же размера и тоже с защитой от воды. Браслет измеряет пульс, считает шаги и калории, следит за качеством сна, поддерживает 11 видов тренировок, а также умеет показывать уведомления со смартфона, управлять плеером и камерой. Заряжать его стало проще — адаптер примагничивается к корпусу, вынимать гаджет из ремешка больше не нужно. Автономность — на уровне трёх недель без подзарядки.
Xiaomi Mi Band 4 NFC — примерно от 2270 р.
Всё ещё актуальная модель предыдущего поколения. Умеет почти то же самое, что и Band 5, но обладает чуть меньшим экраном, а зарядка менее удобная — нужно вынимать гаджет из ремешка и вставлять его в адаптер. Впрочем, он обладает несомненным преимуществом — поддерживает бесконтактные платежи, причём смартфон можно даже не брать с собой в магазин. К сожалению, привязать к нему можно карты далеко не всех банков («Сбер», например, не поддерживается, хотя есть принадлежащий ему сервис «ЮMoney», виртуальную карту которого можно выпустить бесплатно).
Amazfit Band 5 — примерно 3000 рублей
Странным образом этот браслет не так популярен, как Mi Band 5, хотя их оба производит одна и та же компания — Huami (но первый для себя, а второй по заказу Xiaomi).
Amazfit Band 5 выглядит точно так же, как Xiaomi Mi Band 5 и обладает теми же возможностями, но у него есть то, что в Apple назвали бы one more thing — встроенный пульсоксиметр. Это киллер-фича в условиях, когда высок риск подхватить где-нибудь коронавирус. Один из способов выявить признаки заражения на ранней стадии без медицинского теста — измерить содержание кислорода в крови. Если показатель SpO2 ниже нормы (90% или меньше), значит есть вероятность, что лёгкие уже поражены и нужно как можно быстрее обратиться к медикам.
Ему бы ещё поддержку NFC для бесконтактных платежей, но в российской версии браслета такого нет.
Обе модели Mi Band от Xiaomi, а также Band 5 от Amazfit поддерживают смену и настройку циферблатов в мобильном приложении. В будущем они, по слухам, научатся определять температуру тела, для этого потребуется лишь обновить прошивку.
Honor Band 6 — примерно от 3000 р.
Новая модель фитнес-браслета Honor получила экран с минимальными рамками — гораздо меньше, чем у других конкурирующих гаджетов. Из-за этого у него довольно большой циферблат (1,47 дюйма по диагонали) при относительно небольших габаритах корпуса. Honor Band 6 показывает уведомления со смартфона, считает шаги, поддерживает измерение пульса и уровня насыщенности крови кислородом, мониторит качество сна и работает до двух недель без подзарядки. Гаджет водонепроницаем и заряжается от магнитного адаптера.
Браслет выпускается в двух версиях — без NFC и с NFC. Вторую можно использовать для бесконтактных платежей в том числе в России, хотя на российском рынке эта модель официально ещё не представлена.
Samsung Galaxy Fit2 — 3490 р.
Новый фитнес-браслет Samsung умеет всё, что можно ожидать от подобного гаджета — отображает уведомления, считает шаги, дистанцию и сожжённые калории, поддерживает различные режимы спортивных тренировок, мониторит сон, круглосуточно измеряет частоту сердечных сокращений, может мягко будить вибрацией на запястье и напоминать о предстоящих событиях. Корпус защищён от воды, так что с этим браслетом можно принимать душ или плавать. Заявленная автономность — до 21 дня в зависимости от интенсивности использования. Подробный обзор — здесь.
Бонус
Почитайте наш обзор дешёвой копии Xiaomi Mi Band 5. Этот браслет продаётся по цене от 300 рублей, хотя заявлено, что он выглядит как оригинал, а умеет даже больше — считать шаги, измерять пульс, температуру и кислород в крови. На деле он бесполезен, абсолютно не стоит даже тех смешных тех денег, которые за него просят. Хуже подарка сложно придумать — при вас его может быть и не выкинут, но он гарантированно отправится в мусорку или на Avito через несколько дней использования.
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